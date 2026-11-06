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Кійосакі назвав загрозу, небезпечнішу за обвал ринків

06.11.2026 11:00
Микола Деркач

Роберт Кійосакі заявив, що докупив Біткоїн, золото та срібло під час падіння ринку. Автор «Багатого тата, бідного тата» пояснив, чому його більше непокоїть зростання боргів, ніж здешевлення цих активів

Кійосакі назвав загрозу, небезпечнішу за обвал ринків

Фото: chatgpt.com

Про свої покупки він повідомив у соцмережі X 4 листопада. На заяву інвестора звернуло увагу видання Finbold.

За словами Кійосакі, поки інші учасники ринку панікували через падіння котирувань, він збільшував вкладення. Водночас суми останніх покупок та ціни, за якими укладав угоди, у повідомленні не навів.

Головною загрозою письменник вважає зростання світового боргу, особливо американського. Він також розкритикував політичних лідерів і систему освіти, яка, на його думку, недостатньо навчає людей поводитися з грошима.

Його позиція спирається на давню недовіру до фіатних валют — грошей, які випускають держави. Кійосакі переконаний, що така грошова система підриває добробут людей, які працюють і накопичують заощадження. Біткоїн та дорогоцінні метали він розглядає як альтернативу для збереження капіталу.

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Заява пролунала після помітного просідання ринку. За даними Finbold, приблизно за місяць Біткоїн подешевшав із $87 412 до рівнів поблизу $75 000 на початку листопада. На момент публікації матеріалу 5 листопада криптовалюта відновилася до $80 240.

Золото за розглянутий виданням період знизилося з $4140 до $3880 за унцію, а згодом повернулося до $4134. Срібло впало з $60,75 до $48,67, після чого подорожчало до $52,81. Отже, відновлення вже почалося, але ціни залишалися нижчими за наведені попередні рівні.

Сам Кійосакі дав зрозуміти, що готовий до наступного падіння й розглядає його як нагоду знову купити активи дешевше. Проте його заява не містить конкретного прогнозу щодо строків нового обвалу чи рівнів, на яких він планує купувати.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів покупки відомого автора не є гарантією прибутку. Докупівля під час падіння збільшує вкладену суму, тоді як ціна може знижуватися й надалі. А результат у гривні залежатиме також від валютного курсу та витрат на операції.

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Рубрики: АналітикаГрошіКриптовалютиСвітНовини
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