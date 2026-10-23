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Улюблені інвестиції Кійосакі пішли в мінус у 2026 році

23.10.2026 12:00
Микола Деркач

Жоден із чотирьох активів, які регулярно рекомендує Роберт Кійосакі, не приніс прибутку від початку 2026 року станом на 22 жовтня. Найбільше подешевшало срібло, тоді як золото втратило найменше

Улюблені інвестиції Кійосакі пішли в мінус у 2026 році

Фото: chatgpt.com

Чому срібло стало найбільшим розчаруванням

На початку року срібло коштувало $72,82 за унцію. Наприкінці січня воно підскочило до $116,85, додавши понад 60%. Проте подальший спад перекреслив зростання: 22 жовтня унція оцінювалася лише у $55,88.

У результаті срібло втратило 23,26% від початку року. Інвестиція $1000, зроблена 1 січня, скоротилася б до $767,40. А купівля поблизу січневого максимуму залишила б від тієї самої суми приблизно $478.

Це особливо показово, оскільки в серпні Кійосакі називав срібло одним із найпривабливіших активів для збереження капіталу.

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Що сталося із золотом та криптовалютами

Найстійкішим серед чотирьох активів виявилося золото, але й воно не зберегло початкову вартість. За підрахунками Finbold, метал подешевшав приблизно на 6%: із $4332 до $4070 за унцію. Водночас наприкінці січня його ціна сягала $5418.

Серед криптовалют Біткоїн показав менше падіння, ніж Ethereum. Від 1 січня до 22 жовтня BTC втратив 6,60%, тоді як ETH — 19,04%. Таким чином, жоден із чотирьох інструментів не забезпечив позитивної доларової дохідності за розглянутий період.

Чи означає це провал стратегії

Ще в січні результати були протилежними: срібло стрімко дорожчало, а умовний портфель із золота, срібла й Біткоїна за перші 19 днів року демонстрував зростання. Подальша корекція змінила підсумок.

Аналітики допускають відновлення крипторинку до кінця року, однак гарантій нового ралі немає. Геополітичні ризики та різкі коливання цін залишаються чинниками невизначеності.

Редакція PSM звертає увагу: це порівняння ринкової динаміки улюблених активів Кійосакі, а не звіт про прибутки чи збитки його особистого портфеля. Фактичний результат інвестора залежить від дат і цін купівлі та продажу.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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