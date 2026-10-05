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Коли срібло досягне $300 — прогноз аналітика

05.10.2026 10:10
Микола Деркач

Срібло у довгостроковій перспективі може подорожчати приблизно до $300 за унцію. За оцінкою аналітика TradingShot, такий рівень потенційно може бути досягнутий на початку червня 2039 року

Коли срібло досягне $300 — прогноз аналітика

Фото: chatgpt.com

Такий прогноз передбачає зростання майже на 400% від останньої ціни закриття — близько $60 за унцію.

Свою оцінку TradingShot опублікував 2 жовтня на TradingView. Аналітик виходить із того, що, попри ослаблення динаміки у 2026 році та корекцію після нещодавніх максимумів, срібло залишається всередині довгострокового висхідного каналу.

За його словами, цей канал формувався ще з XIX століття та визначав ключові фази зростання й корекції протягом багатьох десятиліть.

Останній пік срібла сформувався трохи нижче рівня 0,236 за Фібоначчі. TradingShot називає цю ділянку історичною «зоною продажів», де раніше формувалися вершини великих циклів ринку.

Зараз, за оцінкою аналітика, срібло проходить проміжну корекцію. Потенційною нижньою ціллю він називає близько $50 за унцію. Цей рівень збігається з корекцією 0,618 за Фібоначчі та 50-місячною ковзною середньою.

Після завершення корекції аналітик очікує відновлення довгострокового висхідного тренду. Наступною великою ціллю він бачить рівень $300, який відповідає розширенню 1,382 за Фібоначчі.

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Фундаментальні фактори також залишаються сприятливими для срібла. У 2025 році дефіцит металу на світовому ринку становив 40,3 млн унцій, а у 2026 році він може зрости до 46,3 млн унцій.

Загальний дефіцит за 2021–2026 роки оцінюється приблизно у 762 млн унцій. При цьому пропозиція зростає повільно, оскільки значну частину срібла отримують як побічний продукт під час видобутку міді, золота, свинцю та цинку.

Інвестиційний попит також залишається сильним. Очікується, що у 2026 році попит на фізичне срібло у вигляді монет і зливків зросте на 18% — приблизно до 257,6 млн унцій.

Редакція PSM звертає увагу, що прогноз на рівні $300 базується на довгостроковій технічній моделі й не гарантує реалізації такого сценарію. Водночас стійкий дефіцит пропозиції та високий інвестиційний попит створюють для срібла фундаментальну підтримку, яка може залишатися важливою для ціни в наступні роки.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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