Звідки та куди переїжджають мільйонери у 2024 році — інфографіка

Цього року Об’єднані Арабські Емірати — найпривабливіша країна, яку обирають мільйонери для переїзду. З іншого боку, Китай і Великобританію покидає найбільше заможних людей (HNWI). На графіку показано топ-10 країн, які, за прогнозами, матимуть найбільший чистий приплив або чистий відтік HNWI у 2024 році

Зазначимо, що HNWI (заможні люди) — мають ліквідні інвестиційні активи в розмірі $1 млн або більше. Усі цифри взяті зі Звіту про міграцію приватних статків у 2024 році, підготовленого компанією Henley, йдеться у матеріалі Visual Capitalist.

Чому важливо залучати мільйонерів?

За даними Henley & Partners, 20% HWNI — підприємці (серед сотень мільйонерів і мільярдерів цей показник зростає до 60%). Як наслідок, країни, які залучають HWNI з інших частин світу, можуть отримати значні переваги, такі як створення робочих місць та інвестиції.

Стратегічний фокус ОАЕ на диверсифікацію економіки та державні інвестиції позиціонують країну як глобальний економічний центр сили. Країна стала свідком значних інвестицій у туризм, нерухомість, логістику, фінансові послуги та технологічні ринки. Крім того, прийняття міжнародних стандартів у регуляторній та ринковій сферах у поєднанні з привабливими податковими ініціативами приваблює до країни молодих підприємців з усього світу.

За даними Warwick Legal Network, на ОАЕ припадає понад 30% припливу прямих іноземних інвестицій у регіон MENA.

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Тим часом невизначеність щодо економічної траєкторії Китаю та геополітична напруженість призвели до того, що мільйонери покидають країну. Минулого року в Китаї спостерігався найбільший у світі відтік заможних людей, а в 2024 році очікується рекордна еміграція — 15 200 осіб.

Аналогічно, очікується, що Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів на додачу до 16 500 мільйонерів, яких вона втратила за шість років після Brexit.

Це цікавий і вартий уваги поворот долі, оскільки історично Велика Британія приваблювала заможні сім’ї з Європи, Африки, Азії та Близького Сходу.

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