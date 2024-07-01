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Звідки та куди переїжджають мільйонери у 2024 році — інфографіка

01.07.2024 16:40
Микола Деркач
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Цього року Об’єднані Арабські Емірати — найпривабливіша країна, яку обирають мільйонери для переїзду. З іншого боку, Китай і Великобританію покидає найбільше заможних людей (HNWI). На графіку показано топ-10 країн, які, за прогнозами, матимуть найбільший чистий приплив або чистий відтік HNWI у 2024 році

Звідки та куди переїжджають мільйонери у 2024 році — інфографіка

Зазначимо, що HNWI (заможні люди) — мають ліквідні інвестиційні активи в розмірі $1 млн або більше. Усі цифри взяті зі Звіту про міграцію приватних статків у 2024 році, підготовленого компанією Henley, йдеться у матеріалі Visual Capitalist.

Чому важливо залучати мільйонерів?

За даними Henley & Partners, 20% HWNI — підприємці (серед сотень мільйонерів і мільярдерів цей показник зростає до 60%). Як наслідок, країни, які залучають HWNI з інших частин світу, можуть отримати значні переваги, такі як створення робочих місць та інвестиції.

Звідки та куди переїжджають мільйонери у 2024 році — інфографіка

Стратегічний фокус ОАЕ на диверсифікацію економіки та державні інвестиції позиціонують країну як глобальний економічний центр сили. Країна стала свідком значних інвестицій у туризм, нерухомість, логістику, фінансові послуги та технологічні ринки. Крім того, прийняття міжнародних стандартів у регуляторній та ринковій сферах у поєднанні з привабливими податковими ініціативами приваблює до країни молодих підприємців з усього світу.

За даними Warwick Legal Network, на ОАЕ припадає понад 30% припливу прямих іноземних інвестицій у регіон MENA.

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Звідки та куди переїжджають мільйонери у 2024 році — інфографіка

Тим часом невизначеність щодо економічної траєкторії Китаю та геополітична напруженість призвели до того, що мільйонери покидають країну. Минулого року в Китаї спостерігався найбільший у світі відтік заможних людей, а в 2024 році очікується рекордна еміграція — 15 200 осіб.

Аналогічно, очікується, що Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів на додачу до 16 500 мільйонерів, яких вона втратила за шість років після Brexit.

Це цікавий і вартий уваги поворот долі, оскільки історично Велика Британія приваблювала заможні сім’ї з Європи, Африки, Азії та Близького Сходу.

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Рубрики: АналітикаСвітНовини
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