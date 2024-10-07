Укрексімбанк профінансує компанію «ЮГФУД»: на яку суму

Державний Укрексімбанк надав фінансування компанії «ЮГФУД», одному з лідерів на ринку по виробництву напівфабрикатів та виробів з тіста під торговою маркою Valesto

Укрексімбанк відкрив кредитну лінію на 1,2 млн євро компанії «ЮГФУД», яка працює на українському ринку під брендом Valesto. Фінансування відбулось у рамах спільної з ЄІБ Програми підтримки зони вільної торгівлі з Україною та з використанням інструменту з розподілу ризиків без попереднього фінансування ЄБРР.

Загальний ліміт співпраці Укрексімбанку з ТОВ «ЮГФУД» у рамах генерального кредитного договору становить еквівалент 6 млн євро.

Отримане фінансування компанія використає для збільшення обсягів реалізації як на внутрішньому ринку України, так і експорту до країн Європи та Близького сходу.

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«Експорт – це «жива кров» для бізнесу. Фінансування експорту банками відіграє важливу роль у розвитку міжнародної торгівлі та економічного зростання. Це, в першу чергу, допомагає компаніям покривати витрати, пов’язані з виробництвом і доставкою товарів за кордон, сприяючи розширенню ринків збуту», — зазначає Андрій Мойсєєнко, Директор департаменту корпоративного бізнесу приватного сектора Укрексімбанку.

Він зазначив, що Укрексімбанк продовжує фінансування економіки в період війни, зберігши наявний рівень ефективності, обсяги та темпи роботи. Надані кредити дозволяють підприємствам ефективніше конкурувати на глобальному рівні і підтримувати стабільність економіки країни.

Нагадаємо, Укрексімбанк закриває свої два представництва у Лондоні (Велика Британія) та Нью-Йорку (США). Причиною прийняття такого рішення зазначена оптимізація операційних витрат банку. Обидва рішення були прийняті Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» 30 серпня.

Також ми писали, що ЄІБ планує надати Укрексімбанку €100 млн кредиту. Кредитну лінію Укрексімбанку мають надати для фінансування мікро-, малого і середнього бізнесу (ММСБ) та компаніям з середньою капіталізацією в Україні. Наразі ЄІБ розглядає таку можливість і проєкт знаходиться на стадії оцінки.

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