НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Заходи впливу застосовані до таких установ:

ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг» І Компанія» (ЄДРПОУ 39451311);

ТОВ «Фінансова Компанія «Астер-Фінанс» (ЄДРПОУ 40033382);

ТОВ «Персональний Український Лізинг» (ЄДРПОУ 41802323).

До ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг» і Компанія» та ТОВ «Фінансова компанія «Астер-Фінанс» заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації, пояснень або документів, що були запитані відповідно до встановлених регулятором вимог, у визначені строки. Водночас підставою для ухвалення аналогічного рішення щодо ТОВ «Персональний Український Лізинг» стало порушення вимог абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління НБУ від 27 грудня 2023 року №192 (зі змінами).

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Усі три компанії зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України. Для «Ломбарду Парус» і «Астер-Фінанс» граничний строк виконання — 23 червня 2025 року, для «Персонального Українського Лізингу» — 1 липня 2025 року.

Рішення, ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 2 червня 2025 року, набирають чинності з дня їх доведення до відома відповідних фінансових установ. Оскаржити їх можна протягом шести місяців із моменту отримання шляхом звернення до адміністративного суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. Водночас, згідно з частиною другою статті 74 Закону України «Про Національний банк України», оскарження не зупиняє виконання цих рішень.

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Джерело: НБУ.