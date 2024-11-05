2 біржі, що лідирують у зростанні біткоїн-резервів після краху FTX

Через два роки після краху FTX біржі надають пріоритет прозорості активів. Проте Coinbase залишається єдиною великою біржею, яка не публікує звіт про підтвердження резервів

Крах FTX у листопаді 2022 року продовжує слугувати яскравим нагадуванням про необхідність ретельного моніторингу активів. Ця подія каталізувала перехід до прозорості, і тепер криптовалютні біржі розкривають більше інформації про свої резерви та управління коштами користувачів.

Однак, на момент, коли 6 листопада виповнюється два роки з моменту краху FTX, лише Bitfinex та Binance продемонстрували зростання своїх біткоїн-резервів серед найбільших бірж.

Найбільші біржі нарощують зусилля щодо Proof-of-Reserve (PoR)

Згідно з останнім звітом CryptoQuant, серед великих бірж Coinbase залишається єдиною без публічного звіту про підтвердження резервів (Proof-of-Reserve), в той час, як інші, такі як Binance, впровадили комплексні практики прозорості.

Binance, наприклад, надає підтвердження активів (PoA) через загальнодоступні адреси в мережі, що дозволяє користувачам і зацікавленим сторонам перевіряти активи безпосередньо. Це також дозволяє користувачам перевіряти, чи включені залишки на їхніх індивідуальних рахунках до загальних зобов’язань біржі.

Окрім Bitcoin та Ethereum, Binance розкриває інформацію про свої резерви та про інші активи, що підвищує довіру та прозорість ринку. Біткоїн-резерви Binance помітно зросли на 28 000 BTC (5%) до 611 000 BTC, навіть попри регуляторний контроль з боку влади США.

Серед великих бірж лише Bitfinex і Binance збільшили свої резерви після краху FTX. Такі платформи, як OKX, Bybit і KuCoin, щомісяця випускають PoR, дозволяючи користувачам перевіряти свої резерви, щоб переконатися, що вони платоспроможні.

Перший PoR WazirX після кібератаки

Хоча звітність Proof-of-Reserves підвищила прозорість на великих біржах, проблеми з безпекою залишаються. Наприклад, WazirX нещодавно опублікувала свій перший PoR-звіт після липневої кібератаки, який показав різке скорочення її резервів і підкреслив постійні ризики, з якими стикаються біржі.

У звіті зазначено, що загальні активи WazirX, включаючи внутрішні фонди, активи сторонніх бірж і менш ліквідні активи, оцінюються в $298,17 млн. Зменшення активів узгоджується з поточною реструктуризацією компанії після липневої кібератаки, яка призвела до крадіжки понад $230 млн.

Таким чином, PoR WazirX надав критично важливу інформацію про фінансовий стан компанії, підтвердивши, що її активи покривають зобов’язання. Відстежуючи зміни в резервах біржі, звіти PoR допомагають користувачам і зацікавленим сторонам оцінити здатність біржі відповідально управляти коштами та реагувати на кризи.

Раніше ми писали про те, що резерви біткоїнів на біржах досягли нового мінімуму.

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За матеріалами cryptopotato.com