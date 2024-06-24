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PaySpaceMagazine

У Києві відбудеться конференція POWER PAYMENT MEETUP

24.06.2024 14:02
Микола Деркач
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Міжнародна компанія ProMoney запрошує бажаючих взяти участь у щорічній зустрічі лідерів платіжної сфери POWER PAYMENT MEETUP, яка відбудеться 11 вересня у Києві у Mercury Congress Center у гібридному форматі

У Києві відбудеться конференція POWER PAYMENT MEETUP

У Києві відбудеться конференція POWER PAYMENT MEETUP

«У рамках зустрічі вас чекає багато цікавого — про стратегії лідерів, платіжні інновації, виклики та можливості, з яким щодня стикається фінансовий сектор України. Ну і звичайно ж атмосфера для нетворкінгу, особистісного зростання та розвитку бізнесу», — зазначають організатори зустрічі.

Дізнавайтеся більше деталей про захід та реєструйтеся на офіційному сайті — payinnv.tech.

Програма зустрічі:

У Києві відбудеться конференція POWER PAYMENT MEETUP

«Приєднуйтесь у спільній подорожі, яка обіцяє надихати, навчати та розширювати можливості лідерів, які формують майбутнє фінансової сфери», — наголошують організатори.

Нагадаємо, що 25 липня у Києві пройде одна з наймасштабніших подій на фінансовому ринку — TechFin Expert Summit 2024. PaySpace Magazine вдруге збере на одному майданчику представників державних органів, FinTech та бізнесу. Детальніше читайте тут.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнології
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