У Києві відбудеться конференція POWER PAYMENT MEETUP

Міжнародна компанія ProMoney запрошує бажаючих взяти участь у щорічній зустрічі лідерів платіжної сфери POWER PAYMENT MEETUP, яка відбудеться 11 вересня у Києві у Mercury Congress Center у гібридному форматі

«У рамках зустрічі вас чекає багато цікавого — про стратегії лідерів, платіжні інновації, виклики та можливості, з яким щодня стикається фінансовий сектор України. Ну і звичайно ж атмосфера для нетворкінгу, особистісного зростання та розвитку бізнесу», — зазначають організатори зустрічі.

Дізнавайтеся більше деталей про захід та реєструйтеся на офіційному сайті — payinnv.tech.

Програма зустрічі:

«Приєднуйтесь у спільній подорожі, яка обіцяє надихати, навчати та розширювати можливості лідерів, які формують майбутнє фінансової сфери», — наголошують організатори.

Нагадаємо, що 25 липня у Києві пройде одна з наймасштабніших подій на фінансовому ринку — TechFin Expert Summit 2024. PaySpace Magazine вдруге збере на одному майданчику представників державних органів, FinTech та бізнесу. Детальніше читайте тут.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українська делегація на London Tech Week 2024 — репортаж

У Лондоні відбувся Ukraine Tech Summit — фоторепортаж

На Money20/20 озвучено шість найуспішніших фінтех-стартапів Європи