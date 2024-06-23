Скільки часу потрібно, щоб зробити мільйон доларів мільярдом

У світі налічується лише 2 781 мільярдер, але близько 59 млн мільйонерів. Це показує, наскільки складною може бути подорож між цими двома віхами багатства

Основним фактором, що впливає на те, скільки часу потрібно, щоб перетворити мільйон доларів на мільярд, є те, куди ви вкладаєте свої гроші. Наступні варіанти інвестицій ілюструють цей момент.

Акції

Індекс S&P 500 приносить в середньому 10,26% річних з моменту його створення у 1957 році. Що, якби ви вклали туди свій $1 млн і просто чекали? Щоб стати мільярдером, вам знадобиться близько 71 року — менше, якщо ви продовжуватимете робити щорічні внески.

Це може бути занадто довго, щоб насолоджуватися статусом мільярдера. Але, швидше за все, це станеться ще за життя ваших дітей, за умови, що вони ніколи не торкатимуться грошей, а індекс S&P 500 відповідатиме своєму історичному середньому значенню.

Ви можете спробувати прискорити цей процес, інвестуючи в більш ризиковані акції, наприклад, в окремі компанії. Вони більш волатильні, а це означає, що вони мають більший потенціал зростання, але й більший потенціал падіння. Чим терплячіша стратегія, тим безпечніша.

Нерухомість

За допомогою нерухомості можна стати мільярдером трохи швидше, але не набагато. Житлова нерухомість приносить середньорічну прибутковість 10,6%. Це теоретично зробить вас мільярдером через 69 років.

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Інвестиційні фонди нерухомості показують кращі результати, із середньорічною прибутковістю 11,8%. Вони можуть зробити вас мільярдером за 62 роки.

Однак це більш ризикований варіант, ніж акції. У той час як S&P 500 володіє акціями 500 провідних американських компаній у різних галузях, інвестиції в нерухомість залишають все ваше багатство в одній галузі. Це спричинить проблеми, якщо ціни на житло перестануть зростати протягом тривалого часу.

Ощадні рахунки, депозитні сертифікати та рахунки на грошовому ринку

Якщо ви хочете мінімізувати свої ризики на шляху до того, щоб стати мільярдером, депозитний сертифікат (CD), рахунок на грошовому ринку або високоприбутковий ощадний рахунок може бути вашим найкращим вибором. Всі вони виплачують вам відсотки за зберігання ваших грошей.

Недоліком такої безпеки є нижчі відсоткові ставки. Наприклад, у 2009 році ощадні рахунки приносили лише 0,22% середньорічного доходу. Сьогодні вони пропонують трішки більше.

Ви можете знайти високоприбуткові ощадні рахунки, які пропонують до 6% річних для ваших грошей. Однак ви можете зафіксувати цю ставку лише на певний час. Це ускладнює реалістичну оцінку того, скільки років знадобиться, щоб стати мільярдером, використовуючи лише ощадні рахунки.

Але навіть якби ви могли отримувати 6% річних на свої заощадження, вам знадобилося б близько 119 років, щоб перетворити $1 млн на мільярд. Це означає, що ваші діти, можливо, не зможуть насолоджуватися життям мільярдерів, але їхні діти зможуть.

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За матеріалами: GOBankingRates.