Скільки податків сплатили українці до бюджету Литви з початку війни

Наразі у Литві офіційно працевлаштовані близько 34 тис. українських біженців. І деякі з них заробляють до 2 тисяч євро щомісяця
З початку повномасштабної війни у Литву приїхали близько 89 тис. українців: діти, літні люди та особи працездатного віку, повідомляє Міністерство соціального захисту і праці країни.
З лютого 2022-го до серпня 2024 року працевлаштовані українські біженці сплатили до бюджету країни 205 млн євро. Зростає і частка податків, які сплачують українці:
- за 2022-й було сплачено 45 млн євро;
- за 2023-й — 95 млн євро;
- за 7 місяців 2024-го — 65,2 млн євро.
За даними Служби зайнятості Литви, станом на 1 вересня 2024 року за трудовими договорами працювали 33,9 тис. українців. З них близько 3 тис. осіб (8,4%) мають роботу, що вимагає високої кваліфікації.
Йдеться про менеджерів в управлінні, торгівлі, виробництві та інших галузях, а також спеціалістів у сфері охорони здоров’я: лікарі, медсестри, ветеринари. Окрім того, дехто працює ІТ-фахівцем, інженером, юристом, соціальним та культурним робітником.
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На низькокваліфіковану і некваліфіковану роботу влаштовані близько 6,1 тис. громадян (18,1%). Левова частка із них працює прибиральниками офісів в компаніях та готелях, кухонними помічниками та пакувальниками, фермерами, працівниками лісового господарства, кухарями та підсобними працівниками.
Щомісячна заробітна плата, яку пропонують роботодавці, коливається від мінімальної у 708,4 євро до майже 2 тисяч євро залежно від характеру роботи.
Найбільше біженців працюють у таких галузях:
- підприємства транспорту та зберігання — 8,9 тис. людей;
- підприємства виробництва — 7,2 тис.;
- будівельні компанії — 6,7 тис.;
- підприємства надання послуг з розміщення та харчування — 3 тис.
Українські біженці працюють в різних муніципалітетах країни, проте найбільше зосереджено працевлаштованих громадян у Вільнюсі (10,5 тис. українців), Клайпеді (4,8 тис.), Каунасі (4,2 тис.) та Шяуляї (2,3 тис.).
Нагадаємо, українці, що знайшли прихисток у Польщі, стали надсилати менше грошей на батьківщину порівняно з минулим роком. У першому кварталі 2024-го перекази з Польщі від іммігрантів, які працюють, становили 5,9 млрд злотих.
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За матеріалами Новини.Live