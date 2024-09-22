Скільки податків сплатили українці до бюджету Литви з початку війни

Наразі у Литві офіційно працевлаштовані близько 34 тис. українських біженців. І деякі з них заробляють до 2 тисяч євро щомісяця

З початку повномасштабної війни у Литву приїхали близько 89 тис. українців: діти, літні люди та особи працездатного віку, повідомляє Міністерство соціального захисту і праці країни.

З лютого 2022-го до серпня 2024 року працевлаштовані українські біженці сплатили до бюджету країни 205 млн євро. Зростає і частка податків, які сплачують українці:

за 2022-й було сплачено 45 млн євро;

за 2023-й — 95 млн євро;

за 7 місяців 2024-го — 65,2 млн євро.

За даними Служби зайнятості Литви, станом на 1 вересня 2024 року за трудовими договорами працювали 33,9 тис. українців. З них близько 3 тис. осіб (8,4%) мають роботу, що вимагає високої кваліфікації.

Йдеться про менеджерів в управлінні, торгівлі, виробництві та інших галузях, а також спеціалістів у сфері охорони здоров’я: лікарі, медсестри, ветеринари. Окрім того, дехто працює ІТ-фахівцем, інженером, юристом, соціальним та культурним робітником.

Читайте також: Виплати біженцям у Європі: які країни платять найбільше

На низькокваліфіковану і некваліфіковану роботу влаштовані близько 6,1 тис. громадян (18,1%). Левова частка із них працює прибиральниками офісів в компаніях та готелях, кухонними помічниками та пакувальниками, фермерами, працівниками лісового господарства, кухарями та підсобними працівниками.

Щомісячна заробітна плата, яку пропонують роботодавці, коливається від мінімальної у 708,4 євро до майже 2 тисяч євро залежно від характеру роботи.

Найбільше біженців працюють у таких галузях:

підприємства транспорту та зберігання — 8,9 тис. людей;

підприємства виробництва — 7,2 тис.;

будівельні компанії — 6,7 тис.;

підприємства надання послуг з розміщення та харчування — 3 тис.

Українські біженці працюють в різних муніципалітетах країни, проте найбільше зосереджено працевлаштованих громадян у Вільнюсі (10,5 тис. українців), Клайпеді (4,8 тис.), Каунасі (4,2 тис.) та Шяуляї (2,3 тис.).

Нагадаємо, українці, що знайшли прихисток у Польщі, стали надсилати менше грошей на батьківщину порівняно з минулим роком. У першому кварталі 2024-го перекази з Польщі від іммігрантів, які працюють, становили 5,9 млрд злотих.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

На якому місці гривня за капіталізацією — рейтинг валют CoinMarketCap

Які країни виділили найбільше грошей Україні під час війни — рейтинг

Де в Європі найщасливіші працівники офісу та на якому місці українці — рейтинг

За матеріалами Новини.Live