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Топ 3 напрямки заробітку онлайн через партнерський маркетинг для українців

30.08.2024 14:53
Микола Деркач
Новини компанії
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Заробіток онлайн стає все більш актуальним в Україні, особливо в умовах змін на ринку праці та економічних викликів. Багато хто вже знайомий із фрілансом, який відкриває безліч можливостей для тих, хто володіє певними навичками — від дизайну до програмування. Проте є не менш перспективний спосіб заробітку онлайн — партнерський маркетинг. Це чудова альтернатива або доповнення фрілансу, що дозволяє заробляти, працюючи на себе

Топ 3 напрямки заробітку онлайн через партнерський маркетинг для українців

Топ 3 напрямки заробітку онлайн через партнерський маркетинг для українців

Як почати заробляти на арбітражі трафіку

Арбітраж трафіку передбачає просування товарів чи послуг різних рекламодавців за оплатою за результат. Якщо ви маєте досвід роботи з Google та Facebook Ads або іншими платформами, арбітраж може стати для вас чудовим джерелом доходу. Завдяки роботі через CPA мережу ви отримуєте доступ до великого пулу оферів та рекламодавців. CPA мережа SalesDoubler має 500+ оферів у 7-ми вертикалях від фінансових продуктів до E-commerce.

Топ 3 напрямки заробітку онлайн через партнерський маркетинг для українців

Інфлюенсер маркетинг по СРА моделі

Інфлюенсери та SMM спеціалісти теж можуть використовувати партнерський маркетинг для монетизації своїх каналів та груп. CPA-модель дозволяє заробляти на кожній дії користувача, наприклад, на реєстрації або купівлі товару через ваше посилання. Ця модель особливо популярна серед блогерів, які співпрацюють з E-com компаніями, банками та сервісами. Завдяки своїм аудиторіям, інфлюенсери можуть досягати високих показників конверсії та заробляти.

Як SEO спеціаліст може заробляти на арбітражі трафіку

Якщо ви SEO спеціаліст або маєте досвід створення сайтів, арбітраж трафіку може стати для вас чудовим варіантом заробітку. Створюючи партнерські сайти, ви можете генерувати органічний трафік і перенаправляти його на партнерські офери. У базі SalesDoubler можна знайти безліч оферів у вертикалях PDL або E-com, які можуть бути ефективно монетизовані через вашу платформу або сайт.

Топ 3 напрямки заробітку онлайн через партнерський маркетинг для українців

Де «кнопка профіт»

Партнерський маркетинг — це перспективний спосіб заробітку, який може стати ідеальним варіантом для тих, хто має відповідні навички. Щоб досягти успіху в партнерському маркетингу, важливо мати чітке бачення своїх цілей. Реєструйтеся в SalesDoubler, знайомтеся з доступними партнерськими програмами, умовами та виплатами. Спілкуйтеся з відділом підтримки, збирайте статистику і знаходьте те, що вам дійсно подобається. Системність, наполегливість і креативність — ключові складові успіху. Не бійтеся експериментувати, перевіряйте різні гіпотези і з часом ви обов’язково знайдете свою «кнопку профіт».

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Рубрики: FinTechГрошіОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтатті
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