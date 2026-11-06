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Вчені створили алмазний транзистор, який може зменшити втрати енергії

06.11.2026 20:00
Микола Деркач

Японські дослідники вперше продемонстрували роботу вертикального транзистора нового типу, виготовленого з алмазу. Технологія може допомогти скоротити втрати електроенергії в електромобілях, зарядних системах та електромережах

Вчені створили алмазний транзистор, який може зменшити втрати енергії

Фото: chatgpt.com

Про розробку повідомив Університет Канадзави. Над пристроєм також працювали фахівці японського Національного інституту передових промислових наук і технологій AIST.

Навіщо транзистору алмаз

Силові транзистори використовують там, де потрібно керувати великими потоками електроенергії — наприклад, в електромобілях, зарядних станціях, сонячних інверторах та енергомережах.

Під час роботи частина енергії в таких пристроях неминуче перетворюється на тепло. Чим менші ці втрати, тим ефективнішою стає вся система.

Алмаз має незвичайні для напівпровідника властивості: він добре відводить тепло та здатний працювати за високих температур і напруг.

Дослідники створили так званий вертикальний MOSFET, у якому струм проходить крізь матеріал зверху вниз. Усередині алмазу сформували мікроскопічні канавки, що дозволяють розмістити більше провідних каналів на тій самій площі та зменшити електричний опір.

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Що показали випробування

Пристрій продемонстрував стабільну роботу не лише за кімнатної температури, а й при 300°C.

Ще одна важлива особливість — транзистор працює за принципом normally-off. Це означає, що без керувальної напруги він автоматично залишається вимкненим.

Для силової електроніки це важливо з погляду безпеки: у разі збою або втрати живлення струм припиняється автоматично.

Саме поєднання вертикальної структури, низького опору та безпечного режиму роботи раніше було складно реалізувати в алмазних транзисторах.

Наступний етап — подальше зменшення енергетичних втрат і вдосконалення конструкції.

Автори вважають, що в перспективі такі пристрої можуть застосовуватися в електромобілях та енергосистемах. Менші втрати в силовій електроніці означатимуть, що менше енергії витрачатиметься на нагрівання обладнання.

Для України розвиток ефективнішої силової електроніки може бути цікавим у контексті електротранспорту, зарядної інфраструктури та модернізації енергомереж. Водночас до масового використання алмазних транзисторів ще далеко — технологію потрібно масштабувати та зробити економічно доцільною.

Редакція PSM звертає увагу, що дослідники продемонстрували працездатний лабораторний пристрій, а не готовий комерційний компонент для автомобілів. Подальший розвиток залежатиме від того, наскільки дешево та стабільно такі транзистори можна буде виробляти у великих обсягах.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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