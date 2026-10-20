Учені створили ШІ-чип, який обробляє мільйон вимірювань за секунду

Американські науковці створили експериментальний чип зі штучним інтелектом, здатний аналізувати до мільйона вимірювань за секунду. Пристрій використовує надпровідні електронні схеми, які імітують роботу нейронних мереж людського мозку. Під час випробувань технологія успішно обробляла дані термоядерного реактора та виявляла небезпечні зміни в плазмі

Як працює новий ШІ-чип

На відміну від традиційних процесорів, які використовують кремнієві транзистори, новий пристрій побудований на основі надпровідних електронних схем.

Вони дозволяють створювати штучні нейронні мережі безпосередньо на апаратному рівні. Така архітектура потенційно забезпечує швидке опрацювання інформації та високу енергоефективність.

Головна особливість технології — здатність аналізувати великі потоки даних майже в реальному часі.

Це особливо важливо для термоядерних реакторів, де надзвичайно гарячу плазму необхідно утримувати за допомогою потужних магнітних полів.

Навіть короткочасні порушення її стабільності можуть призвести до зриву реакції. Тому системи керування повинні швидко розпізнавати небезпечні зміни та реагувати на них.

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Що показали випробування

Для перевірки розробки дослідники використали дані токамака DIII-D — експериментальної установки для дослідження керованого термоядерного синтезу.

Новому чипу доручили виконати три завдання, пов’язані з контролем плазми.

Зокрема, пристрій перевіряли на здатність класифікувати аномалії та прогнозувати порушення стабільності, які можуть призвести до зриву утримання плазми.

Дані надходили зі швидкістю один мільйон вимірювань за секунду. Чип успішно впорався з таким потоком інформації, продемонструвавши можливості нової архітектури.

Водночас під час експериментів використовували раніше зібрані дані реактора. Технологію ще не впровадили в систему безпосереднього керування термоядерною установкою.

Де ще використовуватимуть технологію

Розробники розглядають можливість застосування надпровідних нейронних чипів не лише в термоядерній енергетиці.

Серед перспективних напрямів — швидкісний аналіз рентгенівських зображень, кібербезпека, обробка відео та виявлення помилок у квантових системах.

Крім того, такі пристрої можуть стати основою спеціалізованого обладнання для ШІ, яке виконуватиме складні завдання без постійного звернення до великих серверних систем.

Наразі команда працює над наступним поколінням чипа. На початку 2027 року дослідники планують продемонструвати пристрій із нейронною мережею, що буде вдесятеро більшою.

Пізніше того ж року нову технологію хочуть випробувати безпосередньо на установці DIII-D.

На думку редакції PSM, головна перевага розробки полягає у можливості аналізувати надзвичайно швидкі потоки інформації за допомогою спеціалізованого ШІ-обладнання. У перспективі це може покращити системи керування складними промисловими процесами. Водночас технологія ще перебуває на експериментальному етапі, а її ефективність у реальних умовах потребує подальшої перевірки.

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Джерело: Brookhaven National Laboratory.