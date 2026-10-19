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ШІ навчили передбачати власні помилки

19.10.2026 13:40
Микола Деркач

Дослідники зі США та Китаю розробили технологію, яка дозволяє штучному інтелекту оцінювати наслідки власних змін у програмному коді ще до їхнього тестування. Завдяки цьому ШІ-агенти можуть завчасно виявляти невдалі рішення та коригувати їх. Під час експериментів новий підхід помітно підвищив успішність виконання завдань із програмування

ШІ навчили передбачати власні помилки

Фото: chatgpt.com

Як ШІ перевіряє власні рішення

Розробку представили дослідники Університету Вірджинії, Microsoft Research та Університету Цінхуа.

В основу системи покладено платформу HyperAgents, яка використовує два типи ШІ-агентів. Один безпосередньо виконує завдання, а інший змінює його програмний код та інструкції, намагаючись покращити результат.

Проблема полягає в тому, що такі зміни не завжди корисні. Іноді нова версія агента працює гірше за попередню або взагалі перестає виконувати завдання.

Для вирішення цієї проблеми створили Improvement Dynamics Model (IDM) — систему прогнозування результатів змін.

Вона аналізує запропоновані правки, попередні результати та особливості завдання. Якщо прогноз показує можливе погіршення, агент отримує додаткову можливість виправити код перед тестуванням.

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Наскільки покращилися результати

Технологію перевірили на 166 завданнях із програмування, які не використовувалися для відбору та вдосконалення агентів.

Медіанна успішність відібраних агентів із новим механізмом становила приблизно 30%. Для порівняння, попередній підхід HyperAgents забезпечив 22%, а початкова система — 16%.

Успіхом вважали створення програмного виправлення, яке проходило передбачені завданням тести.

Дослідники також перевірили систему в інших сферах: оцінюванні наукових робіт, створенні винагород для роботів і перевірці математичних розв’язків.

В одному з експериментів точність оцінювання математичних завдань досягла 55% проти 47% у базового підходу.

Чи зможе ШІ сам себе вдосконалювати

Нова система не змінює базову мовну модель. Вона працює з програмним кодом та інструкціями агентів, допомагаючи обирати корисніші модифікації.

Це може зменшити кількість невдалих експериментів під час автоматизованого програмування. Однак навіть найкращий результат у тестах свідчить, що більшість складних завдань агенти поки не виконують успішно.

На думку редакції PSM, головна перевага технології — спроба зробити автономне вдосконалення ШІ більш контрольованим. Проте прогнозування помилок не замінює повноцінного тестування, а тому для використання таких агентів у критично важливому програмному забезпеченні все ще потрібна перевірка результатів людиною.

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Джерело: Tech Xplore.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаукаШтучний інтелект
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