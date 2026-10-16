Українська MacPaw запустила ШІ-асистента Eney

Українська IT-компанія MacPaw представила повноцінну версію ШІ-асистента Eney для Mac та iPhone. На відміну від звичайних чатботів, новий інструмент може самостійно визначати завдання, які потребують уваги користувача, та пропонувати способи їх виконання

Розробка покликана замінити постійне перемикання між робочими застосунками єдиним середовищем для повсякденних справ. Над створенням продукту команда працювала близько року.

Що вміє новий ШІ-асистент

Головна особливість Eney — проактивність. Система не лише реагує на запити, а й аналізує робочий контекст, щоб помічати незавершені справи.

Наприклад, асистент може нагадати про лист клієнта, який залишився без відповіді, або звернути увагу на майбутню зустріч, до якої ще потрібно підготуватися.

Для цього Eney інтегрується з Gmail, Google Drive, Notion, Linear та Slack. Користувачі можуть шукати документи, працювати з поштою, створювати нотатки й отримувати транскрипції зустрічей через один інтерфейс.

Читайте також: ШІ став найслабшим місцем у кіберзахисті компаній — PwC

Як Eney працює з файлами

Окремий інструмент Eney Wand дозволяє взаємодіяти з текстами, зображеннями та документами безпосередньо на екрані. Для цього не потрібно вручну копіювати інформацію або робити скриншоти.

Асистент також здатний впорядковувати робочий стіл і папку завантажень, редагувати фотографії та обрізати відео.

Наразі заявлена підтримка лише англійської мови. Для використання на комп’ютері потрібні процесор Apple Silicon серії M та операційна система macOS 15 або новіша.

Скільки коштує Eney

Новим користувачам пропонують 14 днів безплатного тестування з лімітом 10 000 ШІ-кредитів. Після завершення пробного періоду доступні три тарифи:

Starter — $14,99 на місяць, 10 000 кредитів.

Boost — $29,99, 20 000 кредитів.

Power — $49,99, 30 000 кредитів.

Кредити визначають доступний обсяг використання ШІ-функцій.

MacPaw заснована Олександром Косованом у 2008 році. Серед її продуктів — CleanMyMac, Setapp та Unarchiver, а загальна аудиторія застосунків перевищує 30 млн користувачів.

На думку редакції PSM, поява Eney відображає перехід від ШІ-чатботів до цифрових помічників, здатних працювати з різними сервісами та самостійно пропонувати дії. Водночас успіх такого підходу залежатиме від точності рекомендацій, безпеки доступу до особистих даних та реальної економії часу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені створили ШІ, який розпізнає дипфейки незвичним способом

OpenAI запускає візуальну рекламу в ChatGPT

Криптокартки стали частиною незвичайної схеми: до чого тут ШІ

Джерело: dev.ua.