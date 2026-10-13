Криптокартки стали частиною незвичайної схеми: до чого тут ШІ

Криптовалютні картки Visa та Mastercard дедалі частіше використовують не лише для звичайних платежів, а й для обходу географічних обмежень американських сервісів штучного інтелекту (ШІ). Зокрема, за їхньою допомогою користувачі з Китаю отримують доступ до ChatGPT і Claude, попри встановлені обмеження

Про це йдеться в розслідуванні The Economist, опублікованому виданням Mint. Журналісти з’ясували, що стрімке поширення криптокарток супроводжується проблемами з перевіркою особи клієнтів, що створює можливості для обходу санкцій та інших обмежень.

Як криптокартки використовують для обходу обмежень

Криптовалютні картки дозволяють оплачувати покупки та послуги цифровими активами через звичайну платіжну інфраструктуру Visa та Mastercard. Особливо популярними стали картки, прив’язані до стейблкоїнів, зокрема тих, вартість яких прив’язана до долара США.

За даними аналітичної платформи Paymentscan, у серпні 2026 року обсяг операцій за такими картками перевищив $1,1 млрд. Це утричі більше, ніж роком раніше.

Реальні обсяги можуть бути ще вищими, оскільки не всі провайдери розкривають статистику транзакцій.

Водночас кількість ідентифікованих постачальників криптокарток із квітня до вересня збільшилася приблизно зі 100 до 250.

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Майже 70% провайдерів мають проблеми з перевіркою клієнтів

Однією з головних проблем ринку залишається недостатня перевірка особи власників криптокарток.

Згідно з дослідженням Crystal Intelligence, оприлюдненим у квітні 2026 року, майже сім із десяти провайдерів криптокарток мали слабкі вимоги до ідентифікації клієнтів (KYC) або взагалі не застосовували їх.

Журналісти The Economist перевірили це на практиці. Через російськомовний Telegram-канал вони оформили картку Visa від сервісу CinCin, яку вдалося підключити до Apple Pay за кілька хвилин без надання документів.

При цьому сервіс рекламував місячний ліміт платежів до $500 000.

Водночас не всі криптокарткові сервіси працюють із порушеннями. Частина компаній застосовує перевірки клієнтів, а деякі можуть вимагати підтвердження особи вже після оформлення картки.

Як це пов’язано з ChatGPT і Claude

Окрему увагу журналісти приділили використанню криптокарток у Китаї, де доступ до американських передових ШІ-моделей обмежений.

У китайських соціальних мережах поширюються інструкції щодо оплати підписок на ChatGPT і Claude через криптокартки та посередницькі сервіси.

За інформацією джерела The Economist, один із користувачів застосував картку, оформлену з китайським документом та іноземною адресою, для придбання підписок на ChatGPT на суму $50 000.

Крім того, дослідники виявили криптопровайдера з Гонконгу, на пов’язані з картками гаманці якого з кінця 2024 року надійшло понад $355 млн у доларових стейблкоїнах. Частину цих коштів, за припущеннями спостерігачів, могли використовувати для закупівлі доступу до ШІ-моделей.

У Visa заявили, що забороняють незаконну діяльність у своїй мережі. Mastercard також наголосила, що не допускає використання багаторазово поповнюваних карток без належної перевірки клієнтів.

Отже, поширення криптокарток відкриває нові можливості для міжнародних платежів, але водночас створює додаткові ризики для фінансового контролю. Головним викликом для платіжних систем і регуляторів стає необхідність забезпечити належну перевірку користувачів, не обмежуючи законні способи використання цифрових активів.

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Джерело: Mint.