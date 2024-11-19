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PaySpace Magazine Awards 2024: продовжується прийом заявок на Премію

19.11.2024 11:00
Ольга Деркач
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Не пропустіть можливість подати заявку на участь у наймасштабнішій FinTech-премії України — PaySpace Magazine Awards 2024! Цей етап завершиться 26 листопада, тож поспішайте!

PaySpace Magazine Awards 2024

PaySpace Magazine Awards 2024

У рамках PaySpace Magazine Awards визначаються лідери FinTech-галузі України у різних категоріях. Минулоріч на відкритому голосуванні було обрано 69 переможців у 23 номінаціях. Цього ж року Премією передбачено 24 номінації:

  • Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
  • Найкращий сервіс для онлайн-платежів
  • Найкращий банк для ФОП
  • Найкращий цифровий банк
  • Найкращий кредитний продукт для бізнесу
  • Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
  • Найкращий банк-еквайєр
  • Найкращий сервіс мікрокредитування
  • Найкращий TechFin-проєкт
  • Найкращий процесинг
  • Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
  • Стартап року
  • Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
  • Найкраще фінтех-рішення для благодійності
  • Найкращий криптопроєкт
  • Експерт року
  • Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
  • Найкращий ШІ-проєкт у фінтех
  • Найкращий маркетплейс
  • Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі
  • Найкращий КСВ проєкт
  • Найкраще SaaS-рішення у фінтех
  • Найкраща програма лояльності
  • Найкращий інфраструктурний провайдер

Гравці, які успішно зловили хвилю технологічного сплеску, можуть продемонструвати свої досягнення та завоювати визнання в одній із найпрестижніших нагород у сфері фінансових технологій. Не пропустіть шанс відзначити свій внесок у розвиток галузі!

Премія PaySpace Magazine Awards 2024 проводиться у декілька етапів:

  1. Подання заявок.
  2. Відкрите інтернет-голосування.
  3. Підведення підсумків і оголошення всіх переможців під час урочистої церемонії.

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Щоб прийняти участь, бажаючі мають подати заявку. Для цього потрібно:

  • перейти на сайт Премії;
  • перейти у розділ «Номінації»;
  • натиснути кнопку «Взяти участь»;
  • зареєструватися або увійти, заповнити всі поля трьома мовами, додати лого компанії або картинку продукту;
  • відправити заявку.

За підтримки Асоціації ЄМА та Асоціації українських банків.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту iryna.tolochko@psm7.com.

Як проходила нагорода переможців PaySpace Magazine Awards 2023 дивіться в трансляції:

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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