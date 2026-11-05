Золото готує новий ривок: чого чекати від ціни у 2027 році

Золото знову набирає обертів, але прогнози на 2027 рік розходяться: JPMorgan очікує зростання до $6 300 за унцію, тоді як відтік коштів із біржових фондів і побоювання щодо ставок ФРС стримують оптимізм

Станом на 5 листопада метал торгувався близько $4 122 за унцію. Ціна відновила частину позицій цього тижня, проте великі фінансові установи не мають одностайності щодо подальшої траєкторії. Аналітики бачать умови для нового підйому, однак визнають і ризик подальшої корекції.

Прогнози банків на 2027 рік відрізняються

JPMorgan раніше цього тижня назвав орієнтир у $6 300 за унцію до кінця 2027 року. Водночас керівник напряму базових і дорогоцінних металів банку Грег Ширер описав нинішній рух як технічно невизначений: ціна вагається між важливими середніми рівнями, а інтерес інвесторів поки не відновився повною мірою.

Crédit Agricole зберігає власний позитивний сценарій: банк очікує, що золото коштуватиме $5 000 за унцію у грудні 2026 року та $5 500 наприкінці 2027-го. Такий прогноз спирається насамперед на попит центральних банків, які прагнуть зменшити залежність резервів від долара США.

Що може підтримати ціну золота

Серед чинників на користь дорогоцінного металу JPMorgan називає питання стійкості державних фінансів США, побоювання щодо купівельної спроможності валют, геополітичні ризики та невизначеність американської економічної політики. Якщо ці ризики посиляться, інвестори можуть знову шукати активи, які сприймають як захист від нестабільності.

Додаткову підтримку здатні забезпечити центральні банки. Деякі країни продовжують диверсифікувати валютні резерви та збільшувати частку золота. Однак навіть стабільний офіційний попит не гарантує швидкого зростання котирувань: у коротшій перспективі на ринок впливають ставки, долар і поведінка інвесторів у фондах.

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Що може зірвати відновлення

Найбільший ризик для оптимістичних прогнозів пов’язаний із монетарною політикою США. Якщо економічне зростання залишатиметься стійким, а інфляція — високою, Федеральна резервна система може вдатися до нових підвищень ставок. У такому разі золото, яке не приносить процентного доходу, може поступитися привабливістю облігаціям та іншим дохідним інструментам.

На настрої вже вплинув рух коштів у фондах. За даними Bank of America, за тиждень до 28 жовтня інвестори вивели із золотих фондів $1,7 млрд — це перший тижневий відтік із липня. Водночас звіт World Gold Council за вересень фіксував приплив коштів попри зниження ціни: частина інвесторів розглядала просідання як можливість наростити позиції.

Отже, прогнози великих банків указують на потенціал зростання, але не на гарантований рух угору. Для золота важливо, чи відновиться попит на фонди та чи продовжать центробанки купувати метал; посилення інфляції або жорсткіша політика ФРС здатні відкласти очікуване відновлення.

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Джерело: Finbold.