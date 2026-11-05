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Міжнародні резерви збільшилися до $49,1 млрд за підсумками жовтня

05.11.2026 18:00
Микола Деркач
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Міжнародні резерви України за жовтень зросли на 4,2% і на 1 листопада становили $49,1 млрд. Надходження від партнерів і конвертація цільових коштів ЄС компенсували валютні інтервенції Нацбанку та боргові виплати

Міжнародні резерви збільшилися до 49,1 млрд дол. США за підсумками жовтня
Фото: chatgpt.com

За попередніми даними Національного банку, обсяг міжнародних резервів на 1 листопада 2026 року становив $49 075,8 млн. Збільшення за місяць пояснюється тим, що валютні надходження від міжнародних партнерів були більшими за чистий продаж валюти регулятором і виплати за державним боргом в іноземній валюті.

Міжнародна допомога та боргові виплати

У жовтні на рахунки уряду в НБУ надійшло $3 690,5 млн. Із цієї суми $3 285,9 млн надала Європейська комісія, а $404,6 млн надійшли через рахунки Світового банку. Також Україна отримала від ЄС $4,6 млрд у межах оборонного траншу програми Ukraine Support Loan.

Ці $4,6 млрд мають цільове призначення, тому їх не зараховують до резервів автоматично. У жовтні уряд обміняв ці кошти на гривню через Національний банк, і це збільшило резерви на відповідну суму. Водночас подальше використання гривневого фінансування створює попит на валютному ринку, який НБУ враховує під час валютних інтервенцій.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті минулого місяця спрямували $242,3 млн. Зокрема, $197,9 млн виплатили Світовому банку, $7,2 млн — за валютними ОВДП, ще $37,2 млн — іншим кредиторам. Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252,8 млн.

Читайте також: Як змінилися міжнародні резерви України за вересень 2026

НБУ продав на ринку понад $6 млрд

Ще одним чинником стали операції Нацбанку на валютному ринку. У жовтні регулятор продав $6 051,2 млн і придбав $0,4 млн. Отже, чистий продаж валюти становив $6 050,8 млн. Такі операції впливають на обсяг резервів, адже НБУ використовує їх для балансування попиту та пропозиції валюти.

Переоцінка додала резервам $204 млн

Зміна ринкової вартості фінансових інструментів, курсів валют та інші чинники збільшили міжнародні резерви ще на $204,4 млн. У підсумку на початок листопада їхній обсяг відповідав фінансуванню 4,2 місяця майбутнього імпорту.

НБУ публікує попередні дані про міжнародні резерви не пізніше сьомого дня після завершення місяця, а уточнені — до 21-го числа. Тож наведений показник за жовтень є попереднім і може бути скоригований після уточнення статистики.

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Джерело: Національний банк України.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБанки
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