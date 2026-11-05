Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

НБУ перевірив, чи вистачає банкам валюти: результат здивував

05.11.2026 10:40
Микола Деркач

Українські банки мають достатній запас готівкової іноземної валюти для задоволення попиту клієнтів. Останні операції Національного банку показали, що фактична потреба фінустанов у доларах та євро виявилася значно нижчою за запропоновані регулятором обсяги

НБУ перевірив, чи вистачає банкам валюти: результат здивував

Фото: НБУ

Про це повідомив Національний банк України за результатами операцій із підкріплення банків готівковою іноземною валютою.

Скільки валюти знадобилося банкам

4 листопада НБУ запропонував банкам отримати $50 млн та €50 млн готівкою в обмін на відповідну суму безготівкової іноземної валюти.

У результаті заявки подали лише чотири банки. Загальний попит становив:

  • $40 млн;
  • €21,4 млн.

Усі заявки Національний банк задовольнив у повному обсязі.

За даними регулятора, результати операцій за 3-4 листопада показали, що запропонований банкам обсяг готівкової валюти більш ніж утричі перевищував їхню фактичну потребу.

У НБУ вважають це свідченням того, що системного дефіциту готівкових доларів або євро в банківському секторі наразі немає.

Читайте також: Українці забрали з кас банків 2,46 трлн грн: куди йшла готівка

Навіщо НБУ підкріплює банки валютою

Такі операції регулятор проводить, щоб банки могли безперебійно видавати клієнтам готівкову іноземну валюту навіть у разі локального або тимчасового збільшення попиту.

Механізм передбачає обмін: банк передає НБУ безготівкові долари або євро та отримує натомість таку саму суму готівкою.

Тому ці операції не призводять до зменшення міжнародних резервів України. Змінюється лише форма валюти — з безготівкової на готівкову.

Нацбанк також наголошує, що готовий і надалі проводити такі операції за потреби. Це має допомогти уникати ситуацій, коли окремі банки або їхні відділення стикаються з тимчасовою нестачею готівкової валюти на тлі підвищеного попиту клієнтів.

Таким чином, останні операції НБУ не виявили ознак системного дефіциту доларів чи євро в касах банків. Навпаки, попит фінустанов виявився помітно нижчим за доступний обсяг валюти, а регулятор зберігає можливість додатково підкріплювати банки за необхідності.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці забрали з кас банків 2,46 трлн грн: куди йшла готівка

НБУ перевірив стійкість банків: 11 установам посилили вимоги до капіталу

Як змінилися темпи кредитування бізнесу та населення у вересні 2026 — НБУ

Рубрики: АналітикаБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ застосував заходи впливу до семи фінустанов 05.11.2026

НБУ застосував заходи впливу до семи фінустанов
НБУ не підтримав законопроєкт про віртуальні активи: названо три головні ризики 05.11.2026

НБУ не підтримав законопроєкт про віртуальні активи: названо три головні ризики
НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії 04.11.2026

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії
НБУ перевірив стійкість банків: 11 установам посилили вимоги до капіталу 03.11.2026

НБУ перевірив стійкість банків: 11 установам посилили вимоги до капіталу
НБУ розширив кредитну підтримку бізнесу 01.11.2026

НБУ розширив кредитну підтримку бізнесу
НБУ хоче змінити правила обігу електронних грошей: що відомо 31.10.2026

НБУ хоче змінити правила обігу електронних грошей: що відомо

Вибір редакції
Всі
RozetkaPay, NovaPay, EVA Pay — навіщо великий український бізнес іде у фінтех
ТОП статей 04.11.2026

RozetkaPay, NovaPay, EVA Pay — навіщо великий український бізнес іде у фінтех

 IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам
ТОП статей 30.10.2026

IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам

 Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

Останні новини
05.11.2026  20:00

Гнучкі молекули допомогли створити кристали, яких раніше не бачили

 05.11.2026  19:00

Золото готує новий ривок: чого чекати від ціни у 2027 році

 05.11.2026  18:00

Міжнародні резерви збільшилися до $49,1 млрд за підсумками жовтня

 05.11.2026  17:20

Крихітний чип розділив змішане світло: технологія може дати камерам більше деталей

 05.11.2026  16:40

Кійосакі купує Біткоїн на падінні: що він вважає справжньою загрозою

 05.11.2026  16:00

Ethereum Foundation готує захист від квантових комп’ютерів

 05.11.2026  15:20

Частка проблемних кредитів в українських банках упала до 17-річного мінімуму

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image