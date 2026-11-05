НБУ перевірив, чи вистачає банкам валюти: результат здивував

Українські банки мають достатній запас готівкової іноземної валюти для задоволення попиту клієнтів. Останні операції Національного банку показали, що фактична потреба фінустанов у доларах та євро виявилася значно нижчою за запропоновані регулятором обсяги

Про це повідомив Національний банк України за результатами операцій із підкріплення банків готівковою іноземною валютою.

Скільки валюти знадобилося банкам

4 листопада НБУ запропонував банкам отримати $50 млн та €50 млн готівкою в обмін на відповідну суму безготівкової іноземної валюти.

У результаті заявки подали лише чотири банки. Загальний попит становив:

$40 млн ;

; €21,4 млн.

Усі заявки Національний банк задовольнив у повному обсязі.

За даними регулятора, результати операцій за 3-4 листопада показали, що запропонований банкам обсяг готівкової валюти більш ніж утричі перевищував їхню фактичну потребу.

У НБУ вважають це свідченням того, що системного дефіциту готівкових доларів або євро в банківському секторі наразі немає.

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Навіщо НБУ підкріплює банки валютою

Такі операції регулятор проводить, щоб банки могли безперебійно видавати клієнтам готівкову іноземну валюту навіть у разі локального або тимчасового збільшення попиту.

Механізм передбачає обмін: банк передає НБУ безготівкові долари або євро та отримує натомість таку саму суму готівкою.

Тому ці операції не призводять до зменшення міжнародних резервів України. Змінюється лише форма валюти — з безготівкової на готівкову.

Нацбанк також наголошує, що готовий і надалі проводити такі операції за потреби. Це має допомогти уникати ситуацій, коли окремі банки або їхні відділення стикаються з тимчасовою нестачею готівкової валюти на тлі підвищеного попиту клієнтів.

Таким чином, останні операції НБУ не виявили ознак системного дефіциту доларів чи євро в касах банків. Навпаки, попит фінустанов виявився помітно нижчим за доступний обсяг валюти, а регулятор зберігає можливість додатково підкріплювати банки за необхідності.

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