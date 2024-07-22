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Dyson представив свої перші повнорозмірні навушники

22.07.2024 17:30
Ольга Деркач
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Британська технологічна компанія Dyson представила свої перші повнорозмірні спеціальні навушники з функцією шумозаглушення

Dyson представив свої перші повнорозмірні навушники

Dyson представив свої перші повнорозмірні навушники Фото: dyson.com

Цим компанія підтвердила, що має намір працювати над створенням аудіопродукції в довгостроковій перспективі. Dyson OnTrac надійдуть у продаж 1 серпня за ціною 449,99 фунтів стерлінгів ($582).

За словами представників Dyson, навушники працюватимуть до 55 годин від одного заряду акумулятора і будуть доступні в різних кольорах, а зовнішні ковпачки та амбушури можна буде повністю налаштувати під себе.

Британський технологічний гігант раніше розробляв навушники як частину своєї гарнітури Dyson Zone, вперше анонсованої у 2022 році, яка поєднувала навушники з персональною маскою для очищення повітря, але OnTrac — це перші спеціалізовані навушники високого класу, розроблені для того, щоб конкурувати з такими аудіогігантами, як Sony і Bose.

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Асортимент продукції компанії за ці роки розширився від пилососів до пристроїв для очищення повітря, а також широкого спектру косметичних засобів.

Окрім нових навушників, Dyson заявила, що планує збільшити інвестиції в аудіотехнології, заявивши, що інвестує 250 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступних трьох років.

«Місія Dyson в галузі аудіоінженерії полягає в тому, щоб зберегти цілісність звукової хвилі, вільної від перешкод. Ми також хотіли створити навушники, якими люди будуть дорожити, якими будуть захоплюватися і якими будуть пишатися. Маючи понад 30 років досвіду в аероакустиці, ми досконало вивчили фізику звуку, — сказав Джейк Дайсон, головний інженер компанії. — Ми застосували та ще більше розширили наші знання про звук для розробки навушників Dyson OnTrac. Наші перші навушники, що працюють лише на звук, забезпечують найкраще у своєму класі ANC (активне шумозаглушення), виняткову якість звуку та комфорт протягом усього дня завдяки унікальним матеріалам, дизайну та індивідуальному налаштуванню».

Нагадаємо, що вчені створили технологію, що захищає дані на гаджетах від високих температур. Новий запам’ятовувальний пристрій, виготовлений з сегнетоелектричного нітриду алюмінію-скандію, може витримати екстремальні температури до 600 градусів за Цельсієм, майже як на Венері.

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За матеріалами: MSN.

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнології
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