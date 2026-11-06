NASA розкрила механізм, через який сонячний вітер запускає магнітні бурі

NASA оприлюднила перші результати місії TRACERS: два супутники досліджують, як сонячний вітер взаємодіє з магнітним полем Землі. Спостереження допомагають пояснити процес передавання енергії, який може впливати на космічну погоду





Що саме побачили супутники

TRACERS складається з двох апаратів, які пролітають крізь одну й ту саму ділянку магнітосфери майже один за одним. Такий формат дає змогу порівнювати вимірювання, зроблені в різний час і в різних точках, та з’ясувати, як швидко змінюється взаємодія між сонячним і земним магнітними полями.

У центрі уваги дослідників — магнітне перез’єднання. Воно відбувається, коли лінії магнітного поля Сонця та Землі стикаються, перебудовуються й з’єднуються по-новому. Під час цього процесу частина енергії сонячного вітру переходить у магнітосферу, а заряджені частинки можуть спрямовуватися до верхніх шарів атмосфери.

Попередній аналіз TRACERS показав, що перез’єднання помітніше змінюється залежно від місця спостереження, ніж від часу. За оцінкою команди, просторові відмінності були щонайменше удвічі виразнішими за часові. Це перші результати місії, тож науковці продовжать збирати дані, щоб перевірити закономірність за різних умов сонячного вітру.

Як це пов’язано з магнітними бурями

Магнітне перез’єднання не означає, що кожен його прояв автоматично спричиняє сильну бурю. Однак воно є одним із механізмів, через які енергія сонячного вітру потрапляє в навколоземний простір. Коли до магнітосфери надходить більше енергії та частинок, зростає ймовірність геомагнітних збурень, які можуть посилювати полярні сяйва та впливати на роботу супутників, радіозв’язку й енергетичної інфраструктури.

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Навіщо NASA потрібні ці вимірювання

Зараз прогнози космічної погоди спираються на супутникові спостереження та моделі, які описують Сонце, сонячний вітер і магнітне поле Землі. Чим точніше дослідники знають, де та як саме передається енергія, тим краще вони можуть налаштовувати такі моделі й оцінювати можливі наслідки сонячної активності.

TRACERS не прогнозує конкретну бурю і не є системою миттєвого попередження. Місія має зібрати велику кількість парних вимірювань у різних умовах. Це допоможе уточнити фізичні процеси, які лежать в основі космічної погоди, а згодом може зробити оцінки її впливу на техніку надійнішими.

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Джерело: NASA.