Хакер также распространял вредоносное программное обеспечение для мобильных телефонов

Правоохранители разоблачили хакера из Львовской области, занимавшегося несанкционированным вмешательством в работу учетных записей социальных сетей и распространением вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Преступную деятельность хакера раскрыли сотрудники Карпатского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры №1.

По информации пресс-службы, житель Львовской области, владея необходимыми навыками в сфере программирования, создал веб-сайт xakercki-poslygu[.]hol.es, на котором предлагал свои услуги по взлому учетных записей, электронных ящиков и т.п. Вся переписка между ним и клиентами происходила с помощью закрытого сообщества, которое администрировал киберпреступник в этой же соцсети. При общении с клиентами он также отправлял им ссылку на якобы форму обратной связи. Однако, переходя по этой ссылке, пользователи попадали на фишинговую страницу, с помощью которой происходила компрометация (несанкционированный доступ к защищенной информации — Ред.) их логинов и паролей.

В дальнейшем хакер проверял украденные данные авторизации по всем соцсетям и популярным веб-ресурсам. Затем он блокировал доступ к учетным записям пользователей путем изменения пароля. За возвращение доступа злоумышленник требовал деньги. Суммы, которые он запрашивал, колебались в зависимости от платежеспособности жертвы.

Отмечается, что в этом же сообществе под видом приложения для взлома соцсетей, мужчина разместил для свободной загрузки вредоносное программное обеспечение, которое предназначалось для несанкционированного вмешательства в работу мобильных телефонов на базе Android. Таким образом, хакер имел возможность просматривать телефонную книжку, фотографии и записи входящих и исходящих вызовов жертвы.

Правоохранители провели санкционированный обыск по адресу фактического места проживания злоумышленника. По результатам этого обыска была изъята компьютерная техника, которую хакер использовал для противоправной деятельности, а также мобильный телефон и дополнительные носители информации.

Теперь мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 УК Украины и одному факту по ч.1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространения или сбыта) УК Украины.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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