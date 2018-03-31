Стратегии необанков и платежи в Китае: что нового в мире FinTech

ИВАН ИСТОМИН,

PayForce

Друзья, с вами Иван Истомин, PayForce, и 23-я подборка финтех-публикаций, на которые рекомендую обратить внимание.

Публикация №1 — Могут ли банки быть угрозой технологическим гигантам?

Дерек Уайт (Derek White) из испанской банковской группы BBVA считает, что могут. Поле битвы: потребности, время и стресс (needs, time, stress/NTS) клиентов. И продвинутые банки, и техгиганты пытаются добиться максимальной ценности из комбинации «взаимодействие > возможность» (interaction to opportunity/i2o). У техгигантов более частое, но менее ценное взаимодействие с клиентами. У банков наоборот. Доверие — краеугольный камень. У банков есть фора. У тех из банков, кто сможет с помощью технологий обеспечить лучшее удовлетворение нужд, экономию времени и снижение стресса клиента — светлое будущее … И угроза техгигантам.

Публикация №2 — Глобальная стратегия Amazon

Новая штаб-квартира Amazon Фото: Erika Schultz / The Seattle TimesТем, кто хочет лучше понять устремления западных техгигантов, будет полезен анализ глобальной стратегии Amazon. Выход в наземный продуктовый ритейл, развитие искусственного интелекта по модели as-a-service, финсервисов, услуг здравоохранения и многого другого. Где предел развития экосистемы Джефа Безоса?

Публикация №3 — Финансовые технологии в Китае

Поклонникам восточных техгигантов придутся по душе слайды докладов Ant Financial (Китай) по стратегии применения в своих финсервисах искусственного интеллекта, блокчейна, технологий кибербезопасности. Спасибо Крису Скиннеру (Chris Skinner), недавно побывавшему на конференции Money2020 в Сингапуре.

Директор по развитию Ant Financial, Ченг Ли рассказывает о стратегии компании на Money 2020:

Cheng Li of @AntFinancial details how they’re building a platform for greater financial inclusiveness across the world #Alipay pic.twitter.com/dJJiUsh7ae — Money20/20 (@money2020) 13 марта 2018 г.

Публикация №4 — стратегии необанков

Все, что вы хотели знать про стратегию банков-челленджеров (neobank-ов) в одном месте на примере: Atom, Monzo, Revolut, N26, Starling, Tandem.

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Некоторые из них пошли путем получения сначала полноценной банковской лицензии, другие — лицензии на электронные деньги. Последним удалось добиться существенно лучших результатов с ТЗ time-to-market и окупаемости. Практически все из новичков активно сотрудничают/интегрируются с финтех-компаниями и задумывают международную экспансию.

Публикация №5 — Открытый банкинг

Согласно исследования EY (UK) 81% британских финтехкомпаний готовятся, а 29% уже готовы воспользоваться возможностями openbanking. 94% считают, что это основная возможность для развития их бизнеса. В качестве основных вызовов названы (в порядке убывания): принятие клиентами, определение в какие именно сервисы инвестировать, непосредственная разработка сервисов, квалифицированная команда. Обучение клиентов — самая большая проблема для популяризации открытого банкинга.

Публикация №6 — Ловушки в цифровых стратегиях

Почему проваливаются цифровые стратегии? McKinsey выделяет 5 ловушек, в которые попадает большинство компаний:

Нечеткие определения digital. Некоторые считают, что диджитализация — это апгрейд IT, некоторые — маркетинга. Очень малая часть имеет комплексный, целостный взгляд и понимает, что digital — это способность мгновенно, бесплатно и безупречно соединять людей, устройства и физические объекты, где угодно в мире.

Непонимание механизмов цифровой экономики. Традиционные бизнес-модели перестают работать, появляются новые. Ценность мигрирует в пользу потребителя. Digital стимулирует эпономику «победитель получает всё»/the-winner-takes-all), а также вознаграждает первых (first movers) и самых быстрых последователей (superfast followers).

Недооценка потенциала развития экосистем и платформ.

Фокус на «обычных digital-подозреваемых». В то время, как традиционные игроки, проводящие успешную диджитализацию не менее опасны.

Непонимание двойственной природы digital (одновременно угроза, и возможности).

Как компаниям не попасть в цифровые ловушки и обеспечить успешное развитие бизнеса в будущем — в материале.

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