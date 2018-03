Стратегии необанков и платежи в Китае: что нового в мире FinTech

ИВАН ИСТОМИН,

PayForce

Друзья, с вами Иван Истомин, PayForce, и 23-я подборка финтех-публикаций, на которые рекомендую обратить внимание.

Дерек Уайт (Derek White) из испанской банковской группы BBVA считает, что могут. Поле битвы: потребности, время и стресс (needs, time, stress/NTS) клиентов. И продвинутые банки, и техгиганты пытаются добиться максимальной ценности из комбинации «взаимодействие > возможность» (interaction to opportunity/i2o). У техгигантов более частое, но менее ценное взаимодействие с клиентами. У банков наоборот. Доверие — краеугольный камень. У банков есть фора. У тех из банков, кто сможет с помощью технологий обеспечить лучшее удовлетворение нужд, экономию времени и снижение стресса клиента — светлое будущее … И угроза техгигантам.

Новая штаб-квартира Amazon Фото: Erika Schultz / The Seattle TimesТем, кто хочет лучше понять устремления западных техгигантов, будет полезен анализ глобальной стратегии Amazon. Выход в наземный продуктовый ритейл, развитие искусственного интелекта по модели as-a-service, финсервисов, услуг здравоохранения и многого другого. Где предел развития экосистемы Джефа Безоса?

Поклонникам восточных техгигантов придутся по душе слайды докладов Ant Financial (Китай) по стратегии применения в своих финсервисах искусственного интеллекта, блокчейна, технологий кибербезопасности. Спасибо Крису Скиннеру (Chris Skinner), недавно побывавшему на конференции Money2020 в Сингапуре.

Директор по развитию Ant Financial, Ченг Ли рассказывает о стратегии компании на Money 2020:

Cheng Li of @AntFinancial details how they’re building a platform for greater financial inclusiveness across the world #Alipay pic.twitter.com/dJJiUsh7ae

