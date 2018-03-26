Открытый банкинг в Украине: как FinTech-стартапы меняют отрасль

Какие решения могут разработать стартапы на основе данных традиционных банков?

Открытые данные — новый тренд на европейском банковском рынке. Готова ли Украина поддержать его — проверили органзаторы программы для стартапов Open Banking Lab.

В конце 2017 года инкубатор 1991 Open Data Incubator запустил конкурс для стартапов, которые готовы создавать новые финансовые услуги на основе открытых данных банков. Проект поддержали НБУ и ОТП Банк. Оба финучреждения предоставили стартапам собственные открытые данные и API.

Цель проекта заключалась в том, чтобы аккумулировать наиболее инновационные идеи в пяти основных fintech-направлениях: банкинг и кредитование, аналитика больших данных, платежи и транзакции, технологии инвестирования, а также технологии распознавания клиентов и противодействия отмыванию денег. На прошлой неделе был определен победитель этой программы.

Разбираемся, какие результаты дала совместная работа банкиров и разработчиков.

CoinyPay

(платежи в мессенджере)

CoinyPay — решение для быстрой оплаты онлайн и при помощи мобильного. Привязывая банковскую карту к Facebook-аккаунту, чат-бот позволяет быстро и безопасно выставить или оплатить счет через Facebook Messenger, проверить баланс или историю транзакций. В режиме 24/7 пользователь может получить информацию о состоянии счета, курсе валют, актуальных банковских предложениях.

Цель сервиса, по словам CEO CoinyPay Михаила Скричевского, в том, чтобы сделать оплату услуг и товаров более современной и помочь бизнесу получить новых клиентов.

Идея чат-бота прошла несколько этапов. Эксперты 1991 Open Data Incubator и ОТП Банка предоставляли команде проекта информацию и выступали в роли менторов.

MarketBOX

(единая CRM система)

Сервис MarketBOX позволяет управлять товарами и заказами на нескольких торговых площадках через один кабинет. «Единое окно» продавца помогает отслеживать эффективность каналов продаж, вести учет активности, предоставляет информацию о заказах, клиентах, операциях и площадках, на которых торгует пользователь. Для начала работы достаточно загрузить прайс-лист, настроить интеграцию с доступными маркетплейсами (таких сейчас три: prom.ua, ui.ua и Zakupka.com) и настроить личный кабинет.

MarketBOX упрощает поддержку базы товаров, обработку заказов и работу с поставщиками. Продавец может быстрее реагировать на изменения спроса, что, по словам разработчиков, позволит не упустить ни одного клиента.

CEO MarketBOX Денис Дмитров считает, что развитие открытого банкинга в Украине позволит реализовывать новые сервисы, направленные на то, чтобы помочь клиентам достигать бизнес-целей. Получив поддержку Open Banking Lab, MarketBOX готовится расширить количество доступных торговых площадок, а также планирует выход на рынки Латвии, Чехии, Польши, Венгрии, Швеции.

YouScore

(скоринговая платформа)

Собирая и анализируя информацию из открытых источников, YouScore через открытый интерфейс банка передает ее для оценки благонадежности клиента. НБУ и ГФС уже оценили работу сервиса, позволяющего в том числе предотвратить использование финансовых инструментов компаниями, связанными с незаконной деятельностью или финансированием терроризма.

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На данный момент доступны пять модулей YouScore: для автоматического заполнения реквизитов, для проверки принадлежности клиента к финансово-промышленным группам, для определения налогового долга, для индексирования финансовой устойчивости клиента (FinScore) и для проверки компании по семи украинским санкционным спискам.

Команда высоко оценивает перспективы сотрудничества банков и стартапов в сфере скрининга. PR-менеджер YouScore Антонина Раховская подчеркнула важность инициатив, подобных Open Banking Lab. Они позволят банкам привлечь новых клиентов, снизить затраты на сбор и анализ репутационной информации о клиентах и минимизировать потери. В 2019 году YouScore планирует выход на рынки США и Великобритании.

bNesis

(скоринговый сервис)

bNesis — еще один скрининговый сервис в Open Banking Lab. Интегрированная кроссплатформенная технология позволяет быстро взаимодействовать со множеством клиентских программ, платежных приложений, торговых площадок и аккаунтов в социальных сетях в едином интерфейсе. Сервис собирает информацию о клиенте из открытых источников для анализа его репутации и благонадежности. При этом bNesis предоставляет программное обеспечение, которое располагается на инфраструктуре (сервер, интерфейс) самого клиента.

Открытие банками API для сторонних компаний, по мнению business developer bNesis Дмитрия Черепахина, создает возможности для развития более качественных решений в области скрининга и оценки репутации. Банки заинтересованы в том, чтобы получать больше актуальной и надежной информации о клиентах, прежде чем предоставлять им кредитные и другие услуги.

Идея проекта возникла в ответ на потребность финансовых институтов Украины трансформировать работу в соответствии с новыми требованиями PSD2. Решение актуально и для других стран: компания уже получила признание в мире, сотрудничая с клиентами в Польше, Швеции и Индии.

CyberDataVizor

(безопасность онлайн-банкинга)

Проект CyberDataVizor направлен на обеспечение безопасной и надежной системы аутентификации клиентов платежных сервисов за счет использования технологии digital fingerprints («цифровых отпечатков») девайсов, которые используются для осуществления транзакций.

Идея возникала у команды ещё в 2016 году, однако именно работа в программе Open Banking Lab позволила ей воплотится в конкретное решение. Предоставленные ОТП Банком возможности взаимодействовать с сервисами банка и подключать к работе профильных специалистов позволили опробовать наработки в реальных условиях.

Команда планирует запустить аналогичное решение для малого и среднего бизнеса, что, по словам CEO проекта Виталия Шевчука, расширит для клиентов банковских услуг набор эффективных инструментов и кардинально изменит стратегии компаний в секторе на годы вперед.

Sky Service FIN

(облачная касса)

Sky Service FIN — облачные кассы для учета, анализа бизнес-активности и контроля за отчетностью компании в режиме 24/7. Сервис автоматизирует рутинные операции для малого и среднего бизнеса. Пользователь может в режиме реального времени контролировать работу компании, вести управленческий и складской учет, администрировать работу персонала.

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Команда предлагает несколько модулей для клиентов: модуль контроля доставки товаров, конструктор программы лояльности, модуль умной аналитики для расчетов прибыли, закупок, свободного места на складе. В ближайшее время будет запущен пилотный проект по интеграции облачной кассы в систему ОТП Банка.

Николай Дубовик, СЕО Sky Service FIN, видит во внедрении принципов открытого банкинга новые перспективы для клиентов и экономики в целом. Более эффективные, доступные, быстрые и удобные сервисы для бизнеса позволяют не только сохранить уже существующих клиентов, но и привлечь новых, расширить ассортимент товаров и услуг, а также выйти на новые рынки, открытые для подобных решений.

Churn API

(анализ клиентской базы)

Еще одним интересным проектом, воплощенным в ходе Open Banking Lab, стал сервис Churn API, прогнозирующий отток клиентов за счет анализа. Подобная технология позволит сделать политику компании по отношению к клиентам более продуманной и прогнозируемой, а главное, откроет новые возможности для плодотворной коммуникации и сотрудничества.

Команда Churn API уверена, что в Украине идея открытого банкинга имеет большие перспективы, которые, впрочем, пока что зависят в основном от доброй воли и желания крупных игроков рынка, располагающих необходимыми ресурсами. С одной стороны, качественный API — довольно дорогой и затратный продукт, с другой — на украинском рынке не так много стоящих fintech-проектов. Это ограничивает пространство для внедрения новых решений. Однако проекты, подобные Open Banking Lab, способны изменить ситуацию. Такие платформы, собирающие вместе команды специалистов в банковской сфере, разработчиков и потенциальный инвесторов, создают подходящий для инноваций климат.

Открытый банкинг в Украине: перспективы

В 2015 году в ЕС были приняты новые правила банковской деятельности, отраженные в пересмотренной Директиве о платежных услугах (PSD2). Этот документ направлен на стандартизацию платежных систем, в том числе и за счет внедрения API-интерфейса. PSD2 обязует банки становиться более открытыми, предоставлять API для компаний и разработчиков. И Украина, как ассоциированный член Европейского союза, не сможет избежать новаций в банковской сфере.

Исследование PwC Global FinTech Report 2017 показало, около 89% опрошенных компаний в Европе опасаются потерять конкурентные позиции и доходы из-за новых правил. 63% видят решение в использовании fintech-продуктов. Неудивительно, что запуск Open Banking Lab привлек внимание профессионального сообщества. Фактически, программа стала одним из первых шагов по внедрению открытого банкинга на украинском рынке. И эти шаги оказались многообещающими.

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