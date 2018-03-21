Назван победитель украинского FinTech-инкубатора OpenBankingLab

Сегодня состоялся Demo Day инкубационной программы OpenBankingLab

Сегодня OTP Bank Украина выбрал лучший проект в рамках инкубационной программы OpenBankingLab. Победителем программы стал стартап YouScore от команды youcontrol.com.ua. Компания занимается скоринговой ситсемой для определения рейтинга благонадежности компаний.

Команда получила финансовое вознаграждение в размере $10 тыс и возможность развивать свои наработки при поддержке банка.

Другие стартапы-участники программы (Future Agro Finance, CoinyPay и bNesis) также запускают пилоты вместе с банком.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Для участия в хакатоне было отобрано восемь команд. На протяжении трех месяцев совместно со специалистами Национального банка Украины и ОТП Банка они работали над своими проектами, используя открытые данные обоих ведомств.

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