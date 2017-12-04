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Названы победители украинского FinTech-хакатона Open Banking Lab 

04.12.2017 15:51

Победители будут участвовать в инкубационной программе при поддержке коммерческого банка и НБУ

Open Banking Lab 

Хакатон Open Banking Lab Фото: Facebook

На выходных в Киеве прошел хакатон от 1991 Open Data Incubator. В рамках мероприятия 20 fintech-команд поборолись за возможность участвовать в инкубационной программе  Open Banking Lab. Всего для участия в проекте было отобрано 8 комманд:

  • bNnesis — решение, помогающее банкам понимать заемщиков
  • ChurnAI (Artificial Intelligence Routing by CML team) — решение, которое прогнозирует и помогает предупредить отток клиентов банков
  • Future Agro finance (Agro RSI) — платформа, соединяющая агросектор и финансовые организации
  • CoinyPay — платежное решение
  • FinScore — инструмент анализа финансовой устойчивости компании
  • SkyService Fin — облачные кассы, контроль работы торговой точки 24/7
  • CyberDataVizor — решение в области кибербезопасности онлайн-банкинга
  • MarketBOX — платформа для аналитики работы маркетплейсов.

Все команды на протяжении трех месяцев совместно со специалистами Национального банка Украины и ОТП Банка смогут работать над своими проектами, используя открытые данные обоих ведомств. Призовой фонд проекта составит $10 тысяч. Demo Day Open Banking Lab состоится в марте.

Резиденты финтех-инкубатора Фото: Facebook

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ рассказали, что нужно сделать, чтобы FinTech заработал в Украине. Прежде всего стоит внедрить платежную директиву Евросоюза PSD2. Директива регулирует платежные услуги, ключевые права потребителей, принципы взаимодействия участников рынка, создает равные условия для всех посредников на финрынке и закладывает основу для совершенно новой финансовой системы.

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Рубрики: FinTechБанкиНовостиУкраина
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