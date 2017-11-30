Как банку быть инновационным: Дэвид Гьери, Banking Reports

Инновации внутри банка или на аутсорсе? Эксперт рассказал, как финучреждениям найти подходящую стратегию развития FinTech

Тема финансовых инноваций в банке стала одной из ключевых на международной конференции eCom21, которая проходила 16-17 ноября в Риге.

О том, как традиционным финансовым компаниям соответствовать цифровой эпохе, редакции PaySpace Magazine рассказал Дэвид Гьери, консультант в области FinTech, генеральный директор компании Banking Reports (Великобритания).

Будучи достаточно зарегулированными организациями, банки не справляются с темпами инноваций в сфере финансовых технологий. Как вы предлагаете решать эту проблему?

До сих пор банковская отрасль развивалась достаточно медленно и у финучреждений было много времени на модернизацию. Сейчас отрасль меняется более быстрыми темпами — мы переживаем революцию в сфере финансовых технологий. Поэтому банкам нужно ускориться. Но как это сделать, если FinTech насчитывает около 30 основных направлений? Банку не удастся одинаково эффективно исследовать сразу 30 отраслей. На базе банка вы можете запустить максимум пять инновационных проектов.

Банкам необходима стратегия инноваций, которая позволит им поддерживать постоянный темп развития. К сожалению, они не могут позаимствовать ее у других финучреждений — универсального плана пока не существует. Поэтому банки должны искать знания за пределами банковской отрасли.

То есть банки должны искать инновации на рынке — сотрудничать со стартапами, которые уже имеют наработки в разных сферах финтеха?

Учиться у небольших компаний — неплохая идея. Сейчас в мире насчитывается около 15 тысяч FinTech-стартапов. Большинство из них — небольшие, гибкие и готовые к изменениям.

Но так ли это хорошо для крупных корпораций со штатом более 200 тыс сотрудников? Большой банк попросту не сможет перенять инновационную стратегию у крошечного стартапа. Она на него не рассчитана. Ему нужно искать модели, рассчитанные на крупные корпорации.

Расскажите, какие модели вы считаете наиболее эффективными?

Во-первых, банкам стоит обратить внимание на трансформацию печатных СМИ, которые наряду с выпуском бумажного формата быстро адаптировались к цифровой эпохе и начали публиковать свой контент в Сети. Эта стратегия развития называется амбидекстрия (умение применять несколько стратегий сразу или последовательно — ред.).

Другую стратегию «разрушительных инноваций» можно позаимствовать у Клейтона Кристенсена, профессора Гарвардской школы бизнеса.

Она подразумевает разделение ресурсов, направленных на внедрение инноваций, на три части. Первая часть средств идет на инновации, связанные с новыми возможностями, которые ранее были недоступны широкому кругу пользователей («empowering» innovations). Вторая — замену старых продуктов новыми («sustaining» innovations). А третья — на повышение эффективности производства и снижение затрат («efficiency» innovations).

Еще один вариант внедрения изменений — стратегия Toyota. В компании действует правило, согласно которому у каждого сотрудника глобальной корпорации есть две обязанности. Первая — это его работа. А вторая — поиск идей для повышения ее эффективности.

Идеи, которые возникли у сотрудников, направляются в комитет по инновациям. Это ведомство функционирует за пределами корпоративной иерархии чтобы избежать бюрократии. И включает три типа экспертов. Эксперт по технологиям проверяет, можно ли реализовать проект технически. Бизнес-эксперт говорит насколько это выгодно. А специалист по инновациям проверяет новизну проекта.

Идеи, которые прошли все три уровня проверки, переходят к высшему руководству.

Перечислять стратегии инноваций можно еще долго. Для банка самое главное — выбрать подходящую и настроить ее в соответствии со своими целями.

Какие банки уже успешно используют одну из этих стратегий?

ANZ Bank (Австралия и Новая Зеландия) реализует стратегию амбидекстрии. HSBC реализует стратегию Toyota на некоторых мелких рынках. Крупнейший британский банк — Barclays — использует стратегию Кристенсена.

Какие ошибки допускают банки, сотрудничая со стартапами и внедряя инновации. Как их избежать?

Во-первых, это недооцененные риски. Начиная сотрудничество с мелкими компаниями, банки часто упускают из виду IT-безопасность. Тогда как им следовало бы требовать от стартапов соблюдения тех же стандартов защиты данных, которые действуют в банке.

Во-вторых, нежелание сотрудничать с другими финучреждениями. В неустойчивой быстро меняющейся цифровой экосистеме Банкиры, особенно топ-менеджеры, должны учиться объединять сотрудничество и конкуренцию.

И, в-третьих, завышенные ожидания от инвестиций в инновации. Когда банки выделяют определенный ресурс под финансовые инновации, они часто ожидают соизмеримого увеличения доли рынка. Но в большинстве случаев этого не происходит. Сегодня внедрять инновации нужно ради сохранения доли на рынке, на котором появляются все новые игроки — Facebook, Alibaba, Apple, Amazon и 15 тысяч финтех-стартапов.

Крупнейшие глобальные банки с триллионами долларов в активах, а также региональные игроки с активами в размере от 50 до 500 миллиардов долларов должны выделять сотни миллионов долларов ресурсов на инновации в год, чтобы сохранить свою долю в экосистеме. Это очень сложно объяснить акционерам. Потому что они ожидают увеличения своей доли.

Какие регионы мира наиболее успешно внедряют финансовые инновации?

В мире насчитывается несколько инновационных банковских рынков. Это Сингапур, Австралия, Новая Зеландия. В Индии банки также имеют огромный потенциал для инноваций благодаря действию в стране режима цифровой идентичности — биометрической системы AADHAAR. Банки в этой стране находятся на одном уровне с американскими конкурентами, иногда даже немного впереди. В Турции хорошо развиваются банковские услуги, платежи, страхование. Такую же картину наблюдаем в Польше.

Интересно обратить внимание на Китай. Местные технологические компании очень инновационные в сфере финансовых услуг.

Все эти рынки будут очень полезны банкирам со всего мира для поиска инноваций.

Говоря о Восточной Европе, например, Украине, мы видим 50% незабанкированного населения. Как банкам и финтех-стартапам вовлечь пользователей в финансовую экосистему?

Среди 30 основных направлений Fintech, наиболее перспективное — цифровые кошельки. Потому что это действительно разрушительная инновация в трактовке Кристенсена. Цифровые кошельки предлагают меньше услуг, чем банковские счета. Но такие кошельки гораздо более доступны для незабанкированного населения.

Более того, они подходят как для смартфонов, так и для обычных мобильных телефонов. Например, кошельки, которыми управляют операторы мобильной сети (M-Pesa в Африке).

Людям, которым не нужна кредитная карта, помощь колл-центра, а также все другие комплексные банковские услуги, будут пользоваться цифровыми кошельками

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