Деньги — не главное: что делать банку в цифровую эпоху

Сокращать риски и быть инновационным — такая дилемма стоит перед современными финансовыми компаниями. Как решить ее — рассказывают эксперты

Редакция PaySpace Magazine побывала на крупнейшей в Восточной Европе конференции по онлайн-бизнесу — eCom21 — и собрала самые яркие цитаты экспертов о том, как традиционным финансовым компаниям соответствовать цифровой эпохе.

Сейчас банки не справляются с темпами инноваций в сфере финансовых технологий. Будучи достаточно зарегулированными организациями, они не могут одинаково быстро и эффективно внедрять новшества сразу по 30 направлениям FinTech, которые существуют на сегодняшний день. Таким мнением поделился Дэвид Гьери, консультант в области FinTech, генеральный директор компании Banking Reports.

Изменения — это большой риск, даже если вы гуру инноваций

Представитель традиционного платежного бизнеса, Владимир Панкратов, руководитель отдела продаж в процессинговой компании DECTA, предлагает сокращать риски, предавая право стартапам создавать нечто новое — банки должны сконцентрироваться на своем бизнесе, отдавая на аутсорс все неспецифические для них операции. Тем более, что люди, в первую очередь, ждут от кредитных учреждений стабильности.

Люди скорее доверят свое здоровье роботу, чем позволят чат-боту открывать банковский счет

Такое же мнение бытует среди стартапов. Михаил Иванов, представитель TalkBank (первого в России банка, который обслуживает клиентов исключительно через мессенджеры) отметил, что для банков важны не деньги, а время, которое они могут сэкономить, отказавшись от финтех-разработок внутри учреждения.

Финтех-лаборатория внутри банка – это тупик

Как альтернативу экспериментам внутри банка, эксперт предлагает сотрудничество с независимыми компаниями и интеграцию лучших решений, которые они предоставляют.

Виктор Достов, президент Ассоциации электронных денег и денежных переводов, вообще поставил под вопрос необходимость некоторых инноваций, которыми, в том числе, занимаются и банки.

Мы находимся очень близко к идеальным платежам

В качестве примера, эксперт привел бесконтактные банковские карты, которые удобны покупателям ровно до тех пор, пока им не придется платить комиссию за возможность совершать транзакци «по воздуху».

Но и отказывать вовсе от финтех-разработок банкам не стоит. И хоть они могут не получить видимого эффекта от инвестиций в финансовые технологии, это их шанс идти в ногу со временем и сохранять свои позиции на рынке финансовых сервисов. Тогда как отказ от капиталовложений в новые технологии может привести к потере доли на рынке.

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