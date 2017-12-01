Украинский банкир назвал преимущества открытого банкинга

Почему банкам выгодно открывать свои данные третьим сторонам – читайте далее

13 января 2018 года в ЕС будет завершена имплементация платежной директивы PSD2. Одно из основных требований нового законодательства к банкам – открытие своих данных третьим сторонам с целью создания новых продуктов и установления равных условий для всех усчастников платежного рынка, в том числе и для новичков, чье появление связано с цифровой революцией в платежах.

Преимущества для этих игроков очевидны – они получают доступ к огромным массивам информации, которой владеют банки. И могут использовать ее для создания дополнительный сервисов для своих клиентов. Но в чем же преимущества банков?

Об этом рассказал Игорь Руснак, руководитель проекта Open Banking Lab в OTP Bank.

Появление новых решений благодаря подключению комьюнити разработчиков. Более широкий анализ рынка инноваций. Улучшение клиентского опыта за счет удобного доступа к финансовым услугам в подходящих для них каналах Новые источники прибыли для банка – финучреждения смогут продавать свои данные как услугу или взимать со сторонних провайдеров опреденленную плату за подключение к интерфейсам банка. Снижение затрат на IT разработку внутри банка за счет подключения сторонних провайдеров.

По мнению эксперта, в течение 3-5 лет открытый банкинг изменит банковскую отрасль.

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