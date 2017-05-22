Банки и социальные сети: самые желанные работодатели 2017 года

А какая компания является для вас работодателем мечты?
Где хотят работать люди в наше время? Это вопрос, на который отвечает LinkedIn в своем обзоре самых желанных работодателей 2017 года.
Используя данные, полученные от более 500 миллионов пользователей площадки, LinkedIn представил рейтинг 50 компаний, в которых хотели бы работать жители США. Рейтинг основан на таких показателях, как заинтересованность в должности компании, интерес к бренду и сотрудникам, а также умение компании удержать сотрудников.
Вот топ-25 самых желанных работодателей, который включает технологические гиганты, банковские учреждения, социальные сети и СМИ.
25. Capital One
Основанная в Tysons Corner, штат Вирджиния, Capital One является банковской холдинговой компанией.
Количество сотрудников: 47 300
24. Adobe
Adobe является компанией-разработчиком программного обеспечения. Расположена в Сан-Хосе, Калифорния.
Количество сотрудников: 16 500
23. Stryker
Stryker — медицинская технологическая компания, основанная в 1946 году.
Количество сотрудников: 33 000
22. BlackRock
BlackRock основана в 1988 году и является глобальной инвестиционной компанией.
Количество сотрудников: 13 000
21. JLL
JLL — компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. Базируется в Чикаго, штат Иллинойс.
Количество сотрудников: 77 000
20. JPMorgan Chase & Co.
Это шестой по величине банк в мире по объему совокупных активов.
Количество сотрудников: 240 000
19. Visa
Основанная в 1958 году под названием BankAmericard, Visa является одной из ведущих платежных систем в мире.
Количество сотрудников: 14 000
18. CBRE
Основанная в Лос-Анджелесе, Калифорния, CBRE является агентством по продаже коммерческой недвижимости.
Количество сотрудников: 75 000
17. Twitter
Социальная сеть Twitter была основана в 2006 году.
Количество сотрудников: 3500
16. Under Armour
Производитель спортивной одежды Under Armour расположен в Балтиморе, штат Мэриленд.
Количество сотрудников: 14 000
15. Workday
Компания Workday, основанная в 2005 году, является поставщиком облачных финансовых услуг. Расположена в Плезантоне, Калифорния.
Количество сотрудников: 6 600
14. Dell Technologies
Основанная в Раунд-Рок, штат Техас, Dell разрабатывает, продает и поддерживает персональные компьютеры.
Количество сотрудников: 145 000
13. McKinsey & Co.
Основанная в Нью-Йорке, эта глобальная консалтинговая компания предоставляет качественную аналитику.
Количество сотрудников: 25 000
12. Netflix
Основанная в 1997 году в Скоттс-Вэлли, Калифорния, Netflix является развлекательной компанией.
Количество сотрудников: 3200
11. Airbnb
Airbnb — это онлайн-сервис поиска и бронирования жилья, основанный в 2008 году в Сан-Франциско.
Количество сотрудников: 2000
10. Comcast NBCUniversal
Телекоммуникационный конгломерат Comcast NBCUniversal базируется в Нью-Йорке.
Количество сотрудников: 160 000
9. Walt Disney Company
Основанная в 1923 году, компания Walt Disney расположена в Калифорнии и является вторым по величине в мире телекоммуникационным конгломератом.
Количество сотрудников: 195 000
8. Time Warner
Time Warner, один из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного бизнеса, был основан в 1990 году и базируется в Нью-Йорке.
Количество сотрудников: 25 000
7. Apple
Основанная в Купертино, Калифорния, Apple является крупнейшей в мире технологической компанией по объему доходов.
Количество сотрудников: 110 000
6. Tesla
Всемирно известный производитель электромобилей и солнечных панелей, расположенный в Пало-Альто, Калифорния.
Количество сотрудников: 30 000
5. Uber
Uber является глобальным сервисом поиска, вызова и оплаты такси, основанный в Сан-Франциско, Калифорния.
Количество сотрудников: 12 000
4. Salesforce
Salesforce базируется в Сан-Франциско, Калифорния, и в первую очередь занимается облачными компьютерными технологиями.
Количество сотрудников: 25 000
3. Facebook
Социальная сеть была основана в 2004 году в Менло-Парке, Калифорния.
Количество сотрудников: 17 000
2. Amazon
Основанный Джеффом Безосом в 1994 году в Сиэтле, штат Вашингтон, Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.
Количество сотрудников: 341 400
1. Alphabet
Международный конгломерат компаний, созданный 2 октября 2015 года, в который вошла компания Google и другие компании. Базируется в Маунтин-Вью, Калифорния.
Количество сотрудников: 72 000
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По материалам Business Insider