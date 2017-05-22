Банки и социальные сети: самые желанные работодатели 2017 года

А какая компания является для вас работодателем мечты?

Где хотят работать люди в наше время? Это вопрос, на который отвечает LinkedIn в своем обзоре самых желанных работодателей 2017 года.

Используя данные, полученные от более 500 миллионов пользователей площадки, LinkedIn представил рейтинг 50 компаний, в которых хотели бы работать жители США. Рейтинг основан на таких показателях, как заинтересованность в должности компании, интерес к бренду и сотрудникам, а также умение компании удержать сотрудников.

Вот топ-25 самых желанных работодателей, который включает технологические гиганты, банковские учреждения, социальные сети и СМИ.

25. Capital One

Основанная в Tysons Corner, штат Вирджиния, Capital One является банковской холдинговой компанией.

Количество сотрудников: 47 300

24. Adobe

Adobe является компанией-разработчиком программного обеспечения. Расположена в Сан-Хосе, Калифорния.

Количество сотрудников: 16 500

23. Stryker

Stryker — медицинская технологическая компания, основанная в 1946 году.

Количество сотрудников: 33 000

22. BlackRock

BlackRock основана в 1988 году и является глобальной инвестиционной компанией.

Количество сотрудников: 13 000

21. JLL

JLL — компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. Базируется в Чикаго, штат Иллинойс.

Количество сотрудников: 77 000

20. JPMorgan Chase & Co.

Это шестой по величине банк в мире по объему совокупных активов.

Количество сотрудников: 240 000

19. Visa

Основанная в 1958 году под названием BankAmericard, Visa является одной из ведущих платежных систем в мире.

Количество сотрудников: 14 000

18. CBRE

Основанная в Лос-Анджелесе, Калифорния, CBRE является агентством по продаже коммерческой недвижимости.

Количество сотрудников: 75 000

17. Twitter

Социальная сеть Twitter была основана в 2006 году.

Количество сотрудников: 3500

16. Under Armour

Производитель спортивной одежды Under Armour расположен в Балтиморе, штат Мэриленд.

Количество сотрудников: 14 000

15. Workday

Компания Workday, основанная в 2005 году, является поставщиком облачных финансовых услуг. Расположена в Плезантоне, Калифорния.

Количество сотрудников: 6 600

14. Dell Technologies

Основанная в Раунд-Рок, штат Техас, Dell разрабатывает, продает и поддерживает персональные компьютеры.

Количество сотрудников: 145 000

13. McKinsey & Co.

Основанная в Нью-Йорке, эта глобальная консалтинговая компания предоставляет качественную аналитику.

Количество сотрудников: 25 000

12. Netflix

Основанная в 1997 году в Скоттс-Вэлли, Калифорния, Netflix является развлекательной компанией.

Количество сотрудников: 3200

11. Airbnb

Airbnb — это онлайн-сервис поиска и бронирования жилья, основанный в 2008 году в Сан-Франциско.

Количество сотрудников: 2000

10. Comcast NBCUniversal

Телекоммуникационный конгломерат Comcast NBCUniversal базируется в Нью-Йорке.

Количество сотрудников: 160 000

9. Walt Disney Company

Основанная в 1923 году, компания Walt Disney расположена в Калифорнии и является вторым по величине в мире телекоммуникационным конгломератом.

Количество сотрудников: 195 000

8. Time Warner

Time Warner, один из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного бизнеса, был основан в 1990 году и базируется в Нью-Йорке.

Количество сотрудников: 25 000

7. Apple

Основанная в Купертино, Калифорния, Apple является крупнейшей в мире технологической компанией по объему доходов.

Количество сотрудников: 110 000

6. Tesla

Всемирно известный производитель электромобилей и солнечных панелей, расположенный в Пало-Альто, Калифорния.

Количество сотрудников: 30 000

5. Uber

Uber является глобальным сервисом поиска, вызова и оплаты такси, основанный в Сан-Франциско, Калифорния.

Количество сотрудников: 12 000

4. Salesforce

Salesforce базируется в Сан-Франциско, Калифорния, и в первую очередь занимается облачными компьютерными технологиями.

Количество сотрудников: 25 000

3. Facebook

Социальная сеть была основана в 2004 году в Менло-Парке, Калифорния.

Количество сотрудников: 17 000

2. Amazon

Основанный Джеффом Безосом в 1994 году в Сиэтле, штат Вашингтон, Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.

Количество сотрудников: 341 400

1. Alphabet

Международный конгломерат компаний, созданный 2 октября 2015 года, в который вошла компания Google и другие компании. Базируется в Маунтин-Вью, Калифорния.

Количество сотрудников: 72 000

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По материалам Business Insider