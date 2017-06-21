Как и для чего украинцы используют банковские карты: ТОП-5 трендов

UPC озвучили свежие цифры по использованию платежных карт украинцами

Еще несколько лет назад эксперты рынка платежных карт и финансовых технологий прогнозировали, что «пластик» умрет уже в ближайшие годы. Однако банковские карты не только живы, но и продолжают постепенно набирать популярность среди украинских пользователей. Вчера во время конференции «Карточный бизнес и технологии 2017», организованной сообществом Bank Online, председатель правления компании «Украинский процессинговый центр» (UPC) Антон Романчук рассказал о последних трендах развития карточной индустрии в Украине и перспективах использования банковских карт.

В первом квартале 2017 года в Украине уменьшилось количество платежных карт — с 8,4 млн шт. в 2016 году до 8 млн, то есть на 5%. Однако при этом на 18% выросло количество транзакций, осуществленных с помощью платежных карт — в первом квартале их было 184 млн. Рост количества покупок, оплаченных с карт в интернет-магазинах, составил 15% по сравнению с 2016 годом. А число операций с картами на POS-терминалах увеличилось на 23% — с 31,58 млн до 38,91 млн в первом квартале текущего года.

Также, по словам Антона Романчука, количество активных платежных карт продолжает расти и в первом квартале этого года их доля составила 60,1% (по сравнению с 58,3% в 2016 году).

Основываясь на ключевых тезисах из выступления председателя правления UPC, мы выделили ТОП-5 трендов в индустрии платежных карт Украины.

1. Пользователи все чаще оплачивают покупки с помощью карт.

Количество финансовых операций на одну активную карту в месяц составило в первом квартале 5,4, в то время как в 2016 году аналогичный показатель составлял 5,0 операций. При этом 61,5% — это покупки (для сравнения — в 2016 году их доля от общего количества финансовых транзакций составляла 55,7%).

2. Бесконтактные платежи.

Благодаря удобству и скорости, бесконтактные платежи стремительно набирают популярность среди украинцев. Количество операций, совершенных с помощью карт с поддержкой бесконтактной технологии, выросло больше, чем в 3 раза.

3. Больше интернет-покупок, оплаченных с карты.

15% от количества покупок, оплаченных с помощью банковских карт, это покупки в интернете. Число покупок в e-commerce выросло на 17% в первом квартале по сравнению с 2016 годом. Самыми популярными интернет-торговцами среди украинцев в прошлом году стали Portmone, Lifecell, сайт УЗ по продаже железнодорожных билетов, EasyPay и iPay. Из иностранных ресурсов — Alibaba/Aliexpress, Google, PayPal, iTunes и Wargaming.

4. Бум переводов с карты на карту прошел.

Но остается стабильный рост количества этих операций — +16% в первом квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом. Средний чек в этом сегменте — 1123 грн.

5. Снятие наличных остается основной операцией с картой для украинцев.

По оборотам снятие наличных в банкоматах лидирует среди всех операций с платежными картами. Однако по количеству транзакций первое место занимают покупки, оплаченные с помощью карты.

Антон Романчук также озвучил основные перспективы развития карточных продуктов. Это, в первую очередь, внедрение NFC-кошельков, то есть перевод пластиковых карт в цифровой вид. Также это развитие глобальных платформ для электронной коммерции, как то Masterpass и Visa Checkout. А также решения, позволяющие принимать платежи с помощью мобильного, например, mVisa.

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