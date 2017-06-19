Бесконтактным платежам в метро 2 года: как технология изменила жизнь пассажиров подземки

Сегодня исполняется два года бесконтактным платежам в метро Киева

Ровно два года назад, 19 июня 2015 года, в Киевском метрополитене была запущена система оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Тогда Киев стал пятым городом в мире, где пассажиры подземки получили возможность воспользоваться данной технологией непосредственно на турникетах. В запуске участвовали компании Mastercard, Ощадбанк и «Банкомсвязь».

Спустя месяц после запуска сервиса стало понятно, что пассажиры ждали возможности расплачиваться банковской картой на турникетах, ведь это значительно сокращает время на простаивание в очереди и покупку жетонов или пополнение пластиковой электронной карты. Уже за первые три недели киевляне и гости столицы 15 тысяч раз расплатились за проезд с помощью банковских карт Mastercard. А по состоянию на сентябрь 2016 года более 3 миллионов поездок было оплачено с помощью бесконтактных карт. На сегодняшний день десятки тысяч пассажиров киевского метрополитена пользуются этим сервисом ежедневно.

К слову, оплата с помощью бесконтактных банковских карт пользуется спросом среди туристов и гостей города с других стран. Как сообщала компания Mastercard, жители 5 континентов воспользовались бесконтактными платежами в метро уже в первые месяцы после запуска.

Инновации в метро

Благодаря поддержке бесконтактных платежей в метро расплатиться на турникете можно не только с помощью банковской карты, но и с помощью смартфона, оснащенного NFC-технологией и с установленным банковским приложением с поддержкой бесконтактных платежей. Кроме того, использовать для оплаты можно и любой платежный аксессуар: часы, браслет, кольцо, стикер и т. д. К примеру, часы Alfa Watch, представленные Альфа-Банком совместно с Mastercard и поддерживающие функцию бесконтактных платежей.

Что еще изменилось за два года?

Весной прошлого года у пассажиров Киевского метрополитена появилась возможность расплатиться за проезд с помощью карт национальной платежной системы «Простір». А в апреле этого года такая же возможность появилась наконец-то и у пользователей карт платежной системы Visa.

Кроме того, Киевский метрополитен в партнерстве с платежной системой Mastercard и Ощадбанком запустил уникальную услугу — MetroPass. Пассажиры теперь могут использовать свою банковскую карту как проездной на месяц или тратить поездки, оплаченные наперед со скидкой до 13%. «Загрузить» на банковскую карту проездной или просто несколько поездок можно с помощью специального POS-терминала, который внешне напоминает кардридеры на кассах супермаркетов.

Планы метрополитена

В свою очередь, Киевский метрополитен заявил о постепенном отказе от жетонов и переходе на автоматические методы оплаты проезда. Уже с мая на нескольких станциях метро перестали принимать жетоны. Также стало известно, что со временем одноразовые билеты с QR-кодами жетоны заменят. Таким образом, метрополитен стимулирует пассажиров расплачиваться с помощью банковских карт, проездных или пластиковых электронных карт.

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