Как оплатить кредит: через интернет, банкомат или терминал?

Как погасить займ и не заработать плохую кредитную историю — читайте далее

Для тех, кто уже знает, как и где взять кредит в Украине, публикуем подборку советов о том, как вернуть деньги банку. Подробнее о том, как оплатить кредит через интернет или погасить займ в терминале – в обзоре PaySpace Magazine.

Людям, которые не верят в инновации, проще отдавать кредит в том же отделении банка, где они его и открывали. Чтобы не искать дополнительные способы вернуть средства, такие заемщики просто приходят в кассу с паспортом/кодом, картой или номером кредитного договора из 10 цифр, и отсчитывают нужную сумму наличными. Но что делать, если ваш рабочий день не совпадает с графиком банковского отделения? Есть несколько вариантов.

Как оплатить кредит через терминал?

Преимущества погашения займа в терминале очевидны. Развитая сеть автоматов позволяет заплатить по счетам выходя из супермаркета или заходя в метро. Причем сделать это можно в любое время суток.

Однако нужно помнить о недостатках такого погашения. Во-первых, это проценты. Операторы терминалов взимают существенную сумму за прием и перевод средств в пользу банка. Так заемщики, высоко ценящие удобство, могут добавить 5% к основной процентной ставке по итогам всех выплат.

Во-вторых, оплата кредита через терминал может навредить вашей кредитной истории. Терминалы пересылают деньги банку до нескольких дней. Если заемщик не учтет этого и внесет очередную выплату в последний день, он автоматически просрочит ее. Ведь банк учитывает дату зачисления средств на свой счет, а не попадание денег в терминал.

Как оплатить кредит через банкомат?

Хорошая альтернатива терминалу самообслуживания – банкомат. Они не настолько распространены, но тоже работают круглосуточно. А самое главное – зачисляют деньги на банковский счет мгновенно при условии, что заемщик воспользовался картой и АТМ того банка, где открыт кредит.

В банкомате можно погасить займ наличными (если устройство поддерживает опцию cash in). Или перевести деньги с банковской карты. Для этого нужно знать номер договора (10-значный код в документах на оформление кредита), и следовать инструкциям на экране АТМ.

Как оплатить кредит через интернет?

Зачисление средств через интернет – еще удобнее, чем в банкомате. Для этого заемщику вообще не нужно никуда идти – совершить операцию можно даже со смартфона или рабочего ПК.

Сами банки зачастую предлагают делать это через собственный интернет-банкинг. Все, что нужно заемщику чтобы оплатить кредит через Приват24 – вспомнить свой пароль от онлайн-кабинета и внести платеж с банковской карты или другого счета. Большинство банков предлагают сделать это без комиссии, а средства поступают на счет мгновенно.

Для тех, кто не пользуется интернет-банкингом, существуют такие сервисы, как GlobalMoney и Portmone. Но перед тем как оплатить кредит через интернет сервис, нужно убедиться, что вы готовы платить комиссию и до дэдлайна осталось еще пару дней. Ведь в случае с провайдерами, зачисления средств иногда приходится ждать столько же, сколько в уличных терминалах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Перед тем, как брать кредит, убедитесь в том, что сможете его выплатить. Редакция подобрала проверенные формулы того, как рассчитать платежи по кредиту.

Вне зависимости от способа выплат, который вы предпочтете, перед началом погашения нужно уточнить все формальности в банке — сроки зачисления средств и размер комиссии у посредников. Иногда банки подписывают договора с терминальными сетями и онлайн-системами. Это позволяет заемщикам платить меньшую комиссию за погашение долга. Или вовсе ее избежать.

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