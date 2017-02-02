За кулисами интернет-магазина: как работают онлайн платежи

Чтобы купить товар в интернете, достаточно ввести реквизиты карты. Но это только часть онлайн-покупки. Что происходит за кулисами интернет-продаж – читайте далее

Украинские интернет-магазины, которые принимают карты онлайн, сотрудничают с банками напрямую или через посредников – провайдеров платежных сервисов (PSP). Простыми словами, эти учреждения помогают снять деньги с карты покупателя и перевести их на счет продавца.

Интернет-эквайрингом в Украине занимается с десяток банков. Среди них — Альфа-Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль.

Однако интернет-магазину иногда удобно пользоваться услугами посредникаов. Ведь они предлагают клиентам сразу несколько платежных инструментов помимо банковских карт – электронные кошельки, оплату через интернет-банкинг и другие полезные функции. Самые популярные платежные партнеры украинских интернет-магазинов — PayMaster, Platon, UPC, WayForPay и другие. О том, как работают онлайн платежи через платежного провайдера – читайте далее.

Как работают онлайн платежи:

ШАГ 1 – Покупатель выбирает товар в интернет-магазине и подтверждает свое намерение оплатить его платежной картой

ШАГ 2 – Интернет-магазин запрашивает у покупателя его личные данные – ФИО, номер телефона и другую информацию, необходимую для идентификации

ШАГ 3 – Интернет-магазин передает информацию о стоимости заказа своему платежному провайдеру (PSP) и перенаправляет клиента на его защищенную платежную страницу

ШАГ 4 – Пользователь вводит данные своей платежной карты на странице провайдера платежного сервиса

ШАГ 5 – Платежный сервис отправляет запрос на авторизацию платежа в процессинговый центр банка-эквайера

ШАГ 6 – Банк-эквайер инициирует запрос в банк-эмитент о наличии средств на карте покупателя

ШАГ 7 — Банк-эмитент дает разрешение на транзакцию, если средств на карте покупателя достаточно. Если нет – отклоняет списание денег

ШАГ 8 – Платежный сервис получает результат авторизации (наличие или отсутствие денег на карте покупателя) и передает данные покупателю (об успешной транзакции) и интернет-магазину (о том, что можно отправлять товар)

ШАГ 9 – Интернет-магазин отправляет покупателю товар

ШАГ 10 – Банк-эквайер переводит средства на счет интернет-магазина в течение заранее оговоренного периода.

Если интернет-магазин не пользуется услугами платежного провайдера, его покупателя сразу перенаправят на платежную страницу банка-эквайера. Если к карточку покупателя подключена услуга 3D Secure, после заполнение платежных денных ему прийдет SMS-пароль для дополнительного подтверждения личности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как изменились потребительские привычки украинцев, которые покупают онлайн. Что, где и как покупали украинцы 2011 по 2016 год продемонстрировало исследование Nielsen Connected Commerce.

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