E-Awards 2017: рынок e-commerce выберет лучшие B2B продукты для бизнеса

В 2017 году лучших будут выбирать в 4-х номинациях

Компания «Ukrainian E-commerce Expert» объявила о старте ежегодного всеукраинского конкурса Интернет-проектов – «Ukrainian E-CommerceAwards 2017». Участниками станут Интернет проекты и сервисные компании, которые работают в Украине.

В 2017 году лучших будут выбирать в 4-х номинациях — «Выбор потребителей» (6 категорий), «Прорыв года» (1 категория), «Лучший В2В продукт для e-commerce» (3 категории) и «Человек года в e-commerce».

В номинации «В2В продукт для e-commerce» участники выберут самых достойных в таких категориях как «Лучший логистический продукт для e-commerce», «Лучший финансовый продукт для e-commerce» и «Полезные решения» (все продукты, не относящиеся к логистике и финансам).

Перечень номинантов формируется в несколько этапов. Первый — сервисная В2В компания подает заявку на участие в конкурсе. Причем, заявка подается для каждого В2В продукта отдельно и может подаваться в несколько категорий. Далее Интернет-проекты, которые сами подали заявки на участие, голосуют за лучший В2В продукт в каждой из трех категорий путем заполнения анкеты.

Выбор лучших игроков пройдет в три этапа. Первый (14.02-13.03) – это сбор заявок и анкет участников. Второй этап (20.03 – 03.04) предполагает голосование среди жюри и потребителей. На третьем будут подведены итоги и награждение лучших участников.

В состав жюри войдут лидеры мнений рынка e-commerce, представители инвестиционных проектов, сервисных компаний и профильных СМИ.

Детальная информация о правилах участия, анкеты для заявок и состав жюри опубликованы на официальном сайте премии – e-awards.com.ua.

E-Awards 2017 организован при поддержке компаний «Нова пошта», MeestExpress, ZAMMLER

СПРАВКА

Ukrainian E-CommerceAwards — это независимая профессиональная премия, присуждаемая лучшим игрокам рынка e-commerce. Главная цель награды – создать силами отраслевого сообщества знак отличия, гарантирующий конечному покупателю надежность услуги и безопасность покупки. А также выделить неординарные достижения игроков e-commerce в Украине за последний год.

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