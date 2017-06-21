Более 10 млн поездок в метро Киева оплачено бесконтактно — инфографика

За два года технологию бесконтактной оплаты в столичной подземке опробовали пассажиры из 55 стран мира

Технология бесконтактной оплаты Mastercard преодолела очередной рубеж ко второй годовщине с момента запуска в Киевском метрополитене: пассажиры оплатили проезд бесконтактно более 10 миллионов раз.

Ежедневно в киевском метро бесконтактной банковской картой Mastercard оплачивается более 37 тысяч поездок. Совокупно пассажиры сэкономили более 220 тысяч часов без необходимости стоять в очередях — благодаря скорости и удобству бесконтактных расчетов. А вес жетонов, сэкономленных за 2 года, достигает 10 тонн.

Преимущества бесконтактных расчетов оценили не только жители Киева, но и иностранные гости: всего жители 55 стран мира с 5 континентов успели рассчитаться бесконтактно с Mastercard в столичном метро. Сегодня бесконтактные платежи принимаются на 75 желтых турникетах на всех 52 станциях киевского метрополитена.

СПРАВКА

Технология была запущена в столичной подземке в июне 2015 года совместными усилиями Mastercard, Киевского метрополитена, Ощадбанка, который обеспечивает прием бесконтактных платежных карт на турникетах метро, и при технической поддержке АО «Банкомсвязь» и консорциума «Астек». Тогда Киев стал пятым городом в мире, где рассчитаться за проезд в метро банковской картой можно прямо на турникете.

Через год, в марте 2016-го, количество бесконтактных расчетов с Mastercard в столичной подземке составляло уже 1 млн, а еще через год — выросло в 10 раз.

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