История компьютеров Apple – инфографика

Интересные факты о компании Apple

5 июня 1977 года компания Apple запустила в продажу первый серийный компьютер Apple II. Это устройство стало одним из самых популярных персональных компьютеров своего времени.

К 40-му юбилею этого компьютера редакция PaySpace Magazine подготовила инфографику об основных вехах развития Apple и продуктах, которые заложили основу сегодняшней популярности ее гаджетов.

Напомним, именно на сегодняшнюю дату Apple назначила презентацию новой продукции — WWDC 2017. Она состоится сегодня в Сан-Хосе в 19-00 по киевскому времени.





СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

К двухлетию работы Apple Pay редакция подготовила инфографику об основных датах становления первого мобильного кошелька, получившего широкую популярность среди пользователей.

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