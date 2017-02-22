Что ожидает рынок платежных терминалов: интервью с руководителем EasyPay UA

Читайте эксклюзивное интервью с руководителем EasyPay UA

В конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016 компания EasyPay заняла призовые места в трех номинациях: третье место — в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей», второе — «Лучший сервис по переводу денег с карты на карту», первое место — в номинации «Лучший провайдер платежных терминалов». В интервью с руководителем EasyPay UA Алексеем Авраменко мы узнали об основных ценностях компании, планах на ближайший год и прогнозах развития рынка безналичных платежей в Украине.

Алексей, вы взяли «полный комплект» наград — золото, серебро и бронзу — в трех номинациях PaySpace Magazine Awards. Как вы думаете, что обеспечило вам эту победу?

EasyPay – это одна из компаний, которые были пионерами в области платежей и цифровых технологий. Наша компания получила огромный опыт за 10 лет работы в этой области. И наши награды — это логическое вознаграждение за труд. Я уверен, что тот, кто работает, всегда будет достигать поставленных целей.

Как опытный игрок украинского рынка платежных систем и победитель в номинации «Лучший провайдер платежных терминалов», как вы оцениваете перспективы этого рынка?

Рынок платежных терминалов в период 2017- 2018 году будет иметь наивысшие темпы роста за последние 5 лет, в первую очередь за счет расширение границ данного рынка. Не за счет органического роста, а через создание новой потребительской модели, где платежный терминал будет восприниматься потребителем в новой роли. Если сейчас для потребителя это место, где можно заплатить за мобильный телефон, интернет и погасить кредит, то в будущем потребитель будем взаимодействовать с данными устройствами и по другим мотивам, за счет чего будет увеличиваться количество покупок.

Мы также ожидаем расширения рынка платежных терминалов и платежных сервисов за счет изменений, которые происходят сейчас в банковском секторе. Сокращение сети банковских отделений и, как следствие, уменьшение доступности банковских сервисов потребителям, прежде всего, по оплате услуг позволяет сформировать дополнительный объем бизнеса.

Не считаете ли вы, что люди будут постепенно уходить от наличных расчетов в пользу безналичных?

Все верно, именно поэтому считаю, что терминалы и будут основным драйвером такого преобразования.

Каким образом?

Платежные терминалы — это лучший способ превратить наличные деньги в безналичные. Для того, чтобы потребитель имел возможность заплатить за мобильную связь, коммунальные платежи, доставку продуктов питания к себе домой платежной картой или электронными деньгами, ему как раз и нужен будет платежный терминал, где он сможет наличные деньги положить себе на карту или электронный кошелек.

То есть, cashless может теоретически наступить в Украине в 2020 году?

Вопреки мнениям о том, что безналичные платежи в скором времени смогут заменить наличные, в действительности, динамика очень медленная. Доля наличных платежей, несомненно, будет сокращаться, но для Украины это еще далекое будущее.

И, как я сказал ранее, платежные терминалы — это главный драйвер в этом преобразовании.

Чем запомнился 2016-й год для вашей компании?

Прежде всего, это шанс, который нам предоставился в связи с изменениями конкурентной среды бизнеса. Мы получили дополнительные возможности для роста и расширения географии своего присутствия, чем успешно воспользовались.

Вместе с этим, мы также увидели, что увеличение объемов бизнеса компании невозможен без пересмотра внутренних бизнес-процессов, которые по большей части являются устаревшими и не обеспечивают необходимого уровня сервиса нашим партнерам, владельцам терминалов. В связи с этим, в компании был начат этап реорганизации, в том числе через усиление управленческой команды, который позволит реализовать задуманные этапы улучшения уже в этом году.

Вывод, который мы вынесли из 2016 года – это необходимость фокусироваться. Только в этом случае есть шанс добиться выдающихся результатов.

Если точнее, то какие планы у компании на 2017 год?

Увеличить свое присутствие на рынке приема платежей до 15 тысяч точек, нарастить долю и закрепить лидирующие позиции на рынке приема платежей с помощью наших партнеров, владельцев сетей платежных терминалов. Для этого мы сделали аудит всех бизнес-процессов, сформировали цели, сформировали команду, и сейчас мы на полных парах работаем над реализацией данного плана.

И все же, что является главной целью на 2017 год?

Самой главной целью на текущий год мы определили увеличение доходности бизнеса наших партнеров, владельцев платежных терминалов.

Есть ли в планах развитие новых направлений бизнеса?

Конечно, у нас целый ряд проектов: это и электронные кошельки, и сервисы денежных переводов, а также развитие нового направления — интеграционные решения. Сюда входит гарантийный платеж — услуга, позволяющая получить гарантированно товар того качества, который клиент заказал в интернет-магазине. Данную услугу за рубежом предлагает PayPal, а вот в Украине она до этого времени была не доступна. Мы вскоре запустим этот сервис и будем предлагать его совместно со всеми торговцами, которые уже выразили заинтересованность и участвуют в проекте на этапе подготовки.

Алексей, расскажите, пожалуйста, чем вдохновляется ваша команда? Может быть, это какие-то зарубежные компании?

Безусловно, в мире есть люди, с которых стоит брать пример, и ценности которых заслуживают внимания. Например, одной из самых выдающихся корпоративных культур среди западных компаний является Starbucks и стиль руководства ее основателя Говарда Шульца. Принципы этой корпоративной культуры, в том числе в отношениях с партнерами, очень близки нам, с 2006 мы активно внедряем их.

Но основное вдохновение мы черпаем, не глядя на достижения великих компаний или публичных деятелей. Вдохновение как мотивация: либо оно есть, либо нет. Вдохновение — это страсть, любовь, жажда постоянного совершенства. И возможно это только в одном случае — если вы нашли любимое дело.

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