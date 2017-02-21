«Мы стремимся упростить людям жизнь. В два клика» — Святослав Комаха, CEO Portmone.com

Читайте эксклюзивное интервью с исполнительным директором Portmone.com

Компания Portmone — сервис приема платежей в Интернете — стала одним из лидеров по количеству собранных наград в конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016, который проводился в декабре прошлого года. По результатам открытого онлайн-голосования среди пользователей Portmone.com победила в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей», стала лучшим сервисом по переводу денег с карты на карту и заняла второе место в номинации «Лучший провайдер платежей (партнер интернет-магазинов)». Об основных ключах к успеху, тенденциях на рынке платежей и планах компании на 2017 год рассказал в эксклюзивном интервью PaySpace Magazine исполнительный директор Portmone.com Святослав Комаха.

Святослав, поздравляем вас с прекрасными результатами в конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016! Поделитесь, пожалуйста, опытом, как достичь успеха и расположения пользователей, ведь это именно они голосовали за вас.

Прежде всего, это для нас большая честь получить награды в трех категориях, которые мы определяем для себя как приоритетные. В этих сегментах мы работаем для того, чтобы, в первую очередь, удовлетворять потребности и упрощать жизнь наших клиентов. Ими являются как обычные потребители, которые оплачивают разнообразные счета, так и компании, которые принимают онлайн-платежи.

Награды, на самом деле, являются результатом 15-летней работы всей команды (в феврале Portmone отмечает 15-й день рождения). Такие достижения не даются легко. Нам очень приятно в канун юбилея получить такие награды.

Я бы выделил три составляющих: идея и реализация сервиса, ориентированность на клиента и, конечно же, команда, которая это все воплощает в жизнь — вот главные составляющие успеха.

Portmone был создан для того, чтобы упростить жизнь и сэкономить время наших клиентов. Команда ставила перед собой цель предоставить людям возможность потратить свое время на действительно важные вещи. А мы, в свою очередь, берем на себя такую обязанность, как оплата ваших счетов. На протяжении этих пятнадцати лет сервис не менял свое кредо, и это первая причина признания людей.

Мы всегда старались и стараемся быть на стороне клиента, построить сервис таким образом, чтобы он максимально реагировал на возникающие потребности пользователей. Мы не идеальны , но постоянно работаем над тем, чтобы становиться лучше.

И ключевым аспектом успеха является, конечно же, Команда. Люди, которые верят в сервис и каждый день работают над тем, чтобы наши Клиенты были довольны. Мы стараемся сохранить те вещи, которые работают максимально эффективно и качественно, и создать инновационные решения, которые являются сейчас трендовыми.

Вы работаете в компании уже чуть более года. Как изменились основные показатели Portmone за 2016 год?

У нас был очень хороший год благодаря росту всех наших ключевых показателей по регулярным платежам. Мы видим, что онлайн-платежи продолжают набирать популярность. Для многих людей они действительно становятся достойной альтернативой традиционным методам оплаты. Мы видим рост cashless платежей. И здесь нам, конечно же, есть что предложить — качественный, удобный и простой сервис. Этот тренд позволил достичь хороших результатов за прошлый год.

Мы также видим стабильный рост онлайн-оплат среди интернет-магазинов. Поэтому мы смотрим на 2017 год с оптимизмом. Мы понимаем, что на рынке появилось много новых игроков, их будет становиться еще больше. Но предпосылок для роста в Украине онлайн-платежей много. Мы ожидаем в ближайшие 3-5 лет двузначного роста объема рынка. Наша задача как одного из ведущих игроков на рынке — формировать предложения, которые будут релевантны спросу.

То есть, финансовые сервисы, как вы сами отметили, продолжают переходить в цифровую среду. Можно ли говорить о том, что Украина в принципе движется в сторону cashless?

Это является трендом не только в Украине, но и во всем мире. В некоторых сегментах Украина движется даже быстрее других стран (посмотреть хотя бы на последнюю статистику по бесконтактным платежам). Переход в онлайн, в первую очередь, платежей — это глобальный тренд, который фактически будет проникать во все сферы жизни. Кроме популярных классических платежей, таких как коммунальные платежи, мы видим существенный рост в сегменте страхования, государственных платежей и т. д. Сложно сейчас привести пример сферы, в которой онлайн-решения были бы не релевантными.

Наличные расчеты будут переходить в безналичные, в том числе онлайн. Для этого нужно, в первую очередь, формировать спрос среди пользователей, чтобы они понимали преимущества онлайн-расчетов. Необходимо, чтобы больше игроков на рынке предоставляли потребителям возможность расплачиваться онлайн, формируя предложение. Здесь также важна поддержка национального регулятора, который должен создавать предпосылки для популяризации cashless среди пользователей и безнесов. При таких условиях дальше конкуренция на рынке создаст качественные продукты и безупречный сервис.

То есть, для стимулирования безналичных расчетов среди граждан Украины регулятор должен использовать не административные методы (как, например, ограничение наличных расчетов), а поощрительные?

Комментировать решения регулятора — не в моей компетенции. Но со стороны бизнеса стимулирование, создание необходимых условий или устранение барьеров работает всегда безотказно. Если созданы необходимые условия — дальше все регулируется рынком. Стимулирование перехода в онлайн как клиентов, так и компаний является, с моей точки зрения, наиболее важным.

Какие платежи сейчас больше всего пользуются популярностью среди ваших клиентов?

Мы являемся фактически маркетплейсом регулярных платежей. Клиент может совершить у нас на сайте любой платеж. Наша задача — объяснить людям эту возможность.

Можно выделить некоторые категории, которые сейчас занимают львиную долю среди всех платежей: коммунальные платежи, особенно учитывая возможность выставления электронных счетов, которую мы предоставляем клиентам, телефония и интернет, пополнение мобильных телефонов. В прошлом году также начали активно расти государственные платежи: оплата налогов, штрафов, страховые платежи. Рынок страхования сейчас стоит на пороге диджитализации. Мы рассчитываем на то, что в ближайшие 2-3 года он будет активно развиваться. Ну и, конечно же, отдельно нужно выделить категорию переводов с карты на карту.

Какие тенденции на рынке платежей появились в 2016 году?

С точки зрения пользователей, я бы выделил такие тенденции. В первую очередь, оплата регулярных платежей продолжает перемещаться в онлайн. При этом, формируются новые сегменты — например, государственные платежи. Залогом успеха таких инициатив будет готовность бизнесов и организаций предоставлять возможности онлайн-оплат клиентам — а мы с удовольствием поможем быстро реализовать такие решения.

Второй тренд актуален не только для Украины. Это рост использования мобильных технологий для совершения оплаты. Portmone имеет мобильные приложения на базе Android и iOS. Приложения показывают самые значимые результаты роста по количеству пользователей и оборотам среди всех наших платформ.

Третий тренд — это попытка объединить онлайн и оффлайн, разработка мультиканальных решений. Люди уже могут расплачиваться в транспорте с помощью мобильных устройств. Это очень сильный тренд, который заметно развивается на многих рынках и дополнит классические методы безналичных платежей более простыми, инновационными и, главное, доступными альтернативами.

E-commerce в Украине также будет расти существенно, учитывая все предпосылки к этому и все еще достаточно низкое проникновение по сравнению с другими странами. Если будет развиваться малый и средний бизнес, если будет расти культура безналичных платежей, то и сферу электронной коммерции ожидает стремительное развитие. Я уверен, что много компаний воспользуются этой возможностью. В частности, экспортные компании, которые создают продукты здесь, в Украине, а продают его на глобальном рынке. Построение цифровой бизнес-модели являются критически важными для таких компаний. Наша задача — разрабатывать решения и продукты, которые смогут удовлетворять растущие потребности на рынке.

Сколько человек насчитывает ваш штат? И чем вы мотивируете сотрудников?

В нашей группе компаний работает более 50 человек. Основной мотивацией для нас является создание сервиса и продукта, который действительно помогает людям. Если нам удается хотя бы на 1-2% упростить их жизнь и сэкономить им 30 минут времени — наш день удался! :)

В прошлом году мы проводили опрос среди наших постоянных клиентов, которые пользуются услугами Portmone 5-10 лет. Мы подсчитали, что они сэкономили дни и недели жизни на походы в кассу банка, предпочитая расплачиваться в интернете с помощью Portmone.

Еще одной мотивацией для работников является возможность работать в сфере FinTech, которая не только в Украине, но и в мире стремительно развивается и имеет огромный потенциал. Мы не совсем классический провайдер платежей, мы фактически являемся платежным маркетплейсом, который объединяет конечных потребителей с участниками рынка электронной коммерции, позволяя им принимать оплаты в два клика.

Огромной мотивацией является получить такие награды, как в конкурсе PaySpace Magazine Awards. Ведь клиенты отдавали свои голоса за нас в ходе открытого интернет-голосования, это их выбор. И это не может не радовать.

Святослав, какие у вашей компании планы на 2017 год?

Планов у нас много. Однако ключевыми являются, во-первых, усиление ресурса команды с точки зрения всех функций. Для того, чтобы развиваться по нашим основным направлениям.

Мы будем работать над улучшением качества сервиса. Мы должны стать ежедневным финансовым сервисом для потребителя — быть у вас “на кончиках пальцев”, когда вам нужно быстро решить вопрос оплат. А касательно запусков конкретных решений мы будем сообщать в течение года.

Многие вещи мы сейчас тестируем уже “на перспективу”. Например, чат-боты в Viber и Telegram для пополнения мобильного телефона — это позволит нам увидеть, насколько люди готовы работать в новом канале. Мы разработали с компанией Samsung платежное решение Portmone для умных часов Gear 2. Тестируем вместе с Укртелекомом отказ от печатных квитанций тем клиентам, которые получают у нас электронные счета. Вместе с сиcтемой переводов Welsend реализовали мгновенные переводы наличных с карты клиента. Это все позволяет нам помимо операционной деятельности создавать новые решения, которые будут востребованы в будущем.

Объединяет эти проекты то, что все они были реализованы совместно с партнерами. Я верю в синергию и правило 1+1=3, поэтому мы постоянно в поиске идей и решений, работая с банками, платежными системами, стартапами и, конечно же, нашими клиентами.

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