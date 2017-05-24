Темпы развития финансовых технологий в Украине опережают Европу — Виктор Игнатюк, Taplend

Интервью с основателем одного из самых успешных украинских fintech-стартапов

Виктор Игнатюк, основатель таких стартапов как Taplend и uCredit, является ярким примером молодых и успешных украинских предпринимателей. Почему Виктор решил развиваться в сфере FinTech и насколько перспективной она является в Украине, какие еще направления планирует охватить и что обеспечило проекту Taplend призовое место в конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016 — об этом всем читайте в интервью PaySpace Magazine с Виктором Игнатюком.

Виктор, самое известное ваше «детище» — Taplend. Мы еще вернемся к нему. Сколько всего стартапов вы запустили или участвовали в запуске?

Действительно, я основал не один стартап. Одним из первых был Crystal Bank, который, к сожалению, по ряду причин не удалось запустить. Далее был проект uCredit, который в прошлом году я достаточно успешно продал группе частных инвесторов. После uCredit появился Taplend. Сейчас сервис в полной своей версии доступен на рынке Великобритании и Украины, а отдельный его функционал, такой как Р2Р-переводы, доступен для жителей Еврозоны. Очень много заявок поступает из стран Африки, особенно из Нигерии. Мы пытаемся обрабатывать эти заявки и помогаем клиентам находить решения в их конкретно сложившихся ситуациях.

Над чем работаете сейчас?

Совсем недавно мы подались в агробизнес, включая как AgTech, так и в целом классический аграрный сектор. В Украине эта отрасль стремительно развивается. Поэтому мы считаем, что есть смысл направить свои усилия и сюда. Вскоре мы анонсируем агротехнологический проект по сдаче и аренде сельскохозяйственной техники. Название проекта – Koleso (www.koleso.co). Если описать сервис в двух словах, то Koleso – это Airbnb для С/Х техники. Начнем с Украины, дальше пойдем в Бразилию, Румынию, Казахстан, Россию, Беларусь.

Кроме этого, три месяца назад я выкупил долю в небольшом digital-агентстве под названием Hexagon Agency (www.hexagon.agency). Раньше ребята специализировались только на создании дизайна. Сейчас мы предлагаем также разработку и достаточно новый и уникальный продукт для этого рынка — консалтинг для стартапов, который подразумевает полную поддержку и сопровождение на этапе создания, валидации идеи, вывода на рынок продукта, поднятия инвестиций и впоследствии продажи бизнеса. Один из последних стартапов, которые мы консультировали, поднял один миллион долларов от группы иностранных инвесторов и вышел на рынок США.

Все это мы можем предлагать рынку, так как за последнее время мы сами прошли этот путь и знаем все его особенности, начиная с дизайна и разработки, заканчивая привличением инвестиций и продажей компании. В процессе этого пути скопились колоссальные ресурсы и теперь мы их можем использовать также на благо других компаний, зарабатывая на этом.

Почему в прошлом году вы продали один из своих самых успешных проектов — uCredit?

Решающими стали два фактора. Во-первых, мы получили очень заманчивое предложение как для украинского проекта. Мы продали его чуть менее, чем за $100 000. А второе — я очень сильно сосредоточился на Taplend и понимал, что успешное развитие двух проектов мне не под силу. Нужно было сфокусироваться на чем-то одном. После продажи uCredit мы не остановили свою деятельность по P2P-кредитованию, и Taplend тому свидетельство. На основе наработок в процессе создания Taplend мы параллельно создали собственную технологическую платформу для запуска кредитной онлайн-организации. И теперь на базе Taplend мы открываем через полтора месяца новое бизнес-направление — продажа white-label solution для организаций, которые хотят запустить свой кредитный бизнес в области онлайн-кредитования за счет собственных средств, взаимное (Р2Р-кредитование) или кредитный брокеридж. Таким образом, любой желающий сможет зайти на этот рынок с намного меньшими затратами, нежели он смог бы это сделать сейчас самостоятельно.

Но на украинском рынке уже достаточно много сервисов микрокредитования. Чем будут отличаться новые решения, и чем отличается Taplend?

Наши решения по white-label solution будут отличаться лишь тем, что мы предлагаем сам сервис или саму оболочку. Чтобы сейчас запустить кредитную онлайн-платформу, человеку придется вложиться кроме всего прочего также и в разработку программного продукта, что не есть самым дешевым удовольствием. Мы же, на базе нашего white-label solution, предлагаем вместо того, чтобы потратить 50 тысяч долларов за разработку с нуля своего собственного решения, купить у нас уже готовое коробочное решение за 15-20 тысяч долларов. Наше решение является достойным конкурентоспособным продуктом, но так как оно уже было разработано ранее, то с нами запустить кредитный онлайн-бизнес будет банально быстрее и дешевле.

Taplend, в свою очередь, отличается от основных игроков на рынке Украины и других стран сочетанием двух существующих моделей кредитования в одном сервисе. Это peer-to-peer кредитование и кредитование от микрофинансовых организаций. Мы даем нашим клиентам возможность часть денег одолжить у друзей, родственников или других людей под 0%, а оставшуюся часть — от микрокредитных организаций. Соотвественно, уменьшаются риски неполучения займа от таких организаций (они видят, что кто-то уже помог этому человеку), а для потребителя процентная ставка снижается в два раза.

Большинство пользователей Taplend находятся в Англии. В Украине, скорее всего, этот сервис не пришелся в том формате, в котором мы его позиционировали. Хотя украинцы активно пользуются нашим сервисом для перевода денег между друзьями. В Англии у нас сформировалось две аудитории: одна использует сервис для того, чтобы попросить денег у друзей. Поскольку в Европе плохо развиты p2p-переводы, и наш сервис по-своему уникальный. Другая знает, что друзья в принципе не дадут им денег. Поэтому они используют сервис, чтобы сразу попросить средства у кредитных организаций. Поэтому в перспективе мы планируем разделить Taplend на сервис денежных переводов и глобального кредитного брокера.

Вообще, во многих европейских странах не так много возможностей перевести деньги близкому человеку. Европейцы могут воспользоваться SEPA, но для этого нужно знать IBAN-код получателя и постоянно носить с собой пластмассовый ключик для входа в интернет-банкинг. А привычных для нас сервисов перевода денег с карты на карту в Европе нет. Собственно, как и в США. В Европе, на удивление, многие не только пользователи, но и крупные игроки на рынке не знают, что такое card-to-card переводы. Они не видят необходимости в таких сервисах, ведь переводы можно делать с помощью IBAN, SWIFT и Western Union. Слышать об этом от опытных участников платежного бизнеса было немного странно. На самом деле, сервисы перевода денег с карты на карту развиты только в Украине, России и Казахстане.

Периодически, когда я смотрю на отчеты по развитию fintech-сервисов в разных странах мира, я удивляюсь, сколько компаний предлагают все новые и новые инновационные сервисы денежных переводов, зачастую с большими комиссиями. Зачем, если есть card-to-card? — можно подумать, находясь в Украине. Поэтому за счет этого в том числе подрос наш сервис — мы предлагаем очень удобный способ перевода денег с карты или банковского счета всего за несколько минут без входа в интернет-банкинг.

Планы по развитию Taplend касаются только Европы, или Украины также?

Скорее всего, на данный момент только Великобритании и Европы. Если смотреть правде в глаза, в Украине доход с кредита у нас в районе 150 гривен, а в Англии, если в переводе, порядка 1000 гривен, при почти таких же затраченных усилиях. Сами понимаете…

Сколько пользователей у вас насчитывается в Украине и Великобритании?

В Украине где-то 1500 человек, в Великобритании — около 5 тысяч.

Насколько я помню, впервые Taplend был запущен в США, а не в Великобритании. Сейчас вы присутствуете на американском рынке?

Знаете, это целая история. История Taplend начиналась в августе 2015 года. Мы планировали выходить только и исключительно на рынок США, ведь американский рынок достаточно большой и перспективный. Ни об Украине, ни о Европе речи не было. Наш сервис был продуман как раз под американских пользователей, ведь он упрощает некоторые повседневные процессы. Мы нашли партнера — компанию Venmo. У них был открытый API для разработчиков — такой, как нам нужен. Мы начали процесс интеграции, прошли тестирование. Но в какой-то момент в одном из интервью на TechCrunch директор Venmo сообщил, что компания решила закрыть свои API для всех разработчиков, и намереваеться отключить тех, кто уже подключился. Так мы потеряли три месяца работы.

Мы начали искать новых партнеров. Используя все свои контакты, вышли на PayPal. Они нам дали API, которое нигде до этого не использовалось. Мы снова начали процесс интеграции. Однако в ходе юридической подготовки соглашения с PayPal выяснилось, что согласно своему уставу, компания не поддерживает ни один проект, связанный с кредитованием. Поскольку в названии Taplend присутствует “lend”, что с английского означает «давать взаймы, предоставлять кредит», нам предложили сменить название. Мы отказались от этого и потеряли таким образом еще одного партнера в США.

Тогда у нас даже были мысли о закрытии проекта. Однако мы все же решили попробовать запустить свой сервис в Европе. Всего один случай помог нам найти инвестора и партнера. В прошлом году на конференции Money 20/20 в Копенгагене я случайно познакомился с представителями крупного итальянского банка Sella. После чего мы в Италии презентовали им наш проект Taplend и получили от них инвестиционное предложение. Это была смесь инвестиционного раунда и акселерационной программы. Полгода мы прожили в Италии, работая над проектом. После чего поехали в Лондон и анонсировали запуск там.

Стоит ли украинским стартапам сразу выходить на рынок Европы или США?

По своему опыту могу сказать: то, что работает в Украине, не работает в других странах. И наоборот. Поэтому все зависит от целей предпринимателя. Если он уверен, что с помощью своей идеи сможет построить в Украине успешную компанию, заработать хорошие деньги или достичь других своих целей — пусть запускает свой проект в Украине. Да, в Украине меньше денег, чем в Англии, к примеру. Но там и конкуренция больше.

Почему вы изначально решили развиваться в сфере FinTech?

Я еще с детства интересовался финансами. В 14 лет я начал торговать на бирже золотом — открыл счет на маму :) С 15 лет я учился в Суворовском училище, и хоть там было сложно заниматься экономикой, я все же в 11 классе выиграл в конкурсе Малой академии наук, защитив научную работу на тему «Актуальность и перспективы инвестирования денежных активов в золото». Я закончил КНЭУ по специальности «Финансы», продолжал развиваться самостоятельно. Успел поработать трейдером, основал свой интернет-магазин и даже подрабатывал скульптуром. Но потом начал узнавать много о востребованности финансовых технологий. Это был 2012 или 2013 год. Так у меня появились идеи сразу двух проектов — Crystal Bank и uCredit. Первый оказался очень капиталоемким проектом — его пришлось закрыть. О втором мы уже говорили.

Как вы оцениваете перспективы финтех-отрасли в Украине?

Здесь я согласен с Бреттом Кингом, который сказал, что финтех в Украине не будет больше развиваться так активно, как раньше. По причине того, что наш главный финтех-игрок был национализирован. ПриватБанк — это действительно на данный момент самый главный финтех-игрок в Украине. А учитывая опыт государственного управления, ПриватБанк, скорее всего, потеряет свои позиции в этой сфере. Теперь у стартапов и банков поменьше появится возможность отобрать лидерство у ПриватБанка в сфере финансовых технологий.

Думаю, есть куда расти, есть чему развиваться. При этом, я бы не советовал заниматься здесь денежными переводами и их упрощением, потому что они и так простые. Можно пробовать какие-то новые бизнес-модели, или копировать их у западных компаний и запускать у нас. Это интересно. А еще интереснее пробовать создать что-то свое, качественно новое и экспортировать это на глобальные рынки.

К слову, мы сейчас также готовим интересный финтех-проект для украинского рынка — B2B-продукт для микрокредитных организаций. Аналогов в мире пока нет. Но детали смогу рассказать позже.

Читатели PaySpace Magazine высоко оценили Taplend в конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016 в номинации «Лучший fintech-стартап». Какие награды и достижения являются для вас самыми желаемыми?

Любой бизнес создается для продажи. Кто не хочет продавать свой бизнес, тот в итоге на нем «завязывается» и чахнет. Поэтому моя цель — построить компанию, которая будет интересна в будущем для потенциальных покупателей и инвесторов, а затем успешно ее продать для совершения новых рывков и реализации новых идей. Так случилось с uCredit – вырученные от его продажи деньги я инвестировал в свой текущий проект.

Ваши планы на ближайший год.

Идея Taplend — построить глобальное решение, благодаря которому любой человек с любой страны мира может отправить нам запрос, а мы подберем самое лучшее кредитное предложение для него. И на основе этой идеи строятся планы на ближайший год и дальше.

B2B-продукт, о котором я упоминал, это часть реализации этого плана. Также мы будем продавать франшизы на Taplend и uCredit. Все это должно помочь нам до конца этого года расширить наше присутствие в нескольких странах Европы. Наша цель — создать глобальную историю и продать ее тем, кто предложит лучшую цену.

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