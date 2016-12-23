1000-гривневая купюра: введут или нет

О возможности введения купюры номиналом в 1000 гривен сообщила глава НБУ

Глава Национального банка Украины допустила введение в обращение купюры номиналом в 1000 гривен. Об этом Валерия Гонтарева сообщила в эфире Радио Вести.

В Интернете ходят слухи, что такая купюра уже существует и что на ней изображен украинский писатель Пантелеймон Кулиш. Вот как Валерия Гонтарева прокомментировала эту информацию:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что гривна — самая недооцененная валюта мира.

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По материалам ru.tsn.ua