Успех OneTouch: 50 млн клиентов PayPal отказались от паролей ради удобства

OneToch позволяет совершать онлайн-платежи без номеров карт и паролей

Количество потребительских счетов в PayPal OneTouch достигло 50 млн. Темпы распространения этого продукта уже названы самыми стремительными в истории PayPal. Ведь еще год назад насчитывалось чуть более 10 млн клиентов сервиса платежей в один клик.

Дополнительная функция PayPal позволяет совершать покупки еще быстрее. Покупателю не нужно вводить свой логин и пароль для входа в систему. Достаточно ввести их один раз и позволить устройству постоянно находиться в аккаунте.

Сегодня треть платежей, которые проходят через PayPal, приходится на мобильные телефоны. Рост этого показателя связывают с легкой процедурой оплаты, в том числе и решением OneTouch.

Со стороны продавцов внедрение быстрой системы приема платежей тоже ведется полным ходом. Более 5 млн торговых счетов в PayPal уже пользуются этой услугой.

Оплатить товар без паролей и номера карты можно на сайтах 75% из 100 крупнейших интернет-магазинов в США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Из стран постсоветского пространства, сервис заработал в России в начале 2016 года. Услуга предоставляется бесплатно и не предполагает никаких дополнительных комиссий.

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