PayPal запускает платежи в корпоративном мессенджере

Чтобы перевести деньги другу, потребуется написать всего несколько слов

Платежный провайдер PayPal запускает чат-бота для мгновенных р2р-платежей в мессенджере Slack. Об этом представитель компании сообщил во время конференции Finovate Europe, которая проходит 7-8 февраля в Лондоне.

Если вы используете Slack для общения в группе друзей или на рабочем месте, отправить деньги сотруднику можно одной строкой.

«/paypal send $5 to @John» (PayPal, отправь Джону $5)

Предварительно пользователь должен настроить поддержку PayPal-аккаунта в меню мессенджера.

За перечисление денег с кредитной карты будет взиматься комиссия — $0,45 от суммы перевода.

Пока услугами бота PayPal в Slack смогут пользоваться только жители США, Великобритании, Австралии и Канады.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее возможность расплатиться с помощью PayPal появилась в мессенджере Facebook. Пользователи могут подвязать к местному боту не тольо свои карты, но и аккаунт этого платежного провайдера.

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