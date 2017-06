Как видео-банкинг поможет улучшить обслуживание клиентов

Видео-банкинг будет играть важную роль в банковских отделениях будущего

Согласно новому отчету RBR под название Teller Automation and Branch Transformation 2017, банки в ряде стран переходят на терминалы, которые предлагают удаленное видео-обслуживание, как часть стратегии по трансформации банковских отделений.

Обслуживание большего количества клиентов с меньшими затратами

Удаленное видео-обслуживание клиентов позволяет банкам обслуживать большее количество клиентов и при этом сократить свои затраты. Видео-банкинг позволяет небольшому количеству банковских сотрудников обслуживать клиентов по всей стране, включая территории, где открытие отделения является невозможным или невыгодным.

Банки Китая активно используют видео-банкинг

Видео-банкинг достаточно популярен в Китае, где многие финучреждения устанавливают терминалы, с помощью которых можно совершать удаленные видео-транзакции. В Китае впервые такие терминалы были установлены в 2011 году, а сейчас их используют более 30 банков.

Удаленное обслуживание выгодно как банкам, так и клиентам

Практика успешного внедрения удаленного видео-обслуживания демонстрирует, что от новой технологии выиграют и банки и клиенты.

