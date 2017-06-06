close-btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Банковские видео-отделения: крупный банк внедряет новый сервис

06.06.2017 15:17

Вьетнамский TPBank расширит свою сеть с помощью технологичных видео-отделений

Банковские видео-отделения

Банковские видео-отделения: крупный банк внедряет новый сервис. Фото: in-bat.com.vn

Новые филиалы TPBank получили название «LiveBank». Их уже насчитывается 12, а в течение года банк планирует открыть еще 50.

Цифровые отделения работают на основе платформы Scale360. Это позволяет клиентам TPBank вносить наличные деньги, делать базовые кредитные заявки или общаться с консультантом через интегрированную видеосвязь.

Клиенты могут загружать любые требуемые документы с помощью встроенного сканера, безопасно выполнять вход в свою учетную запись, используя биометрическую аутентификацию и печатать необходимые формы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, в каких странах активнее всего используют биометрию. Согласно отчету HSBC, в Азии и на Ближнем Востоке люди охотнее пользуются биометрическими технологиями, чем на Западе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям

По материалам finextra.com

Рубрики: FinTechБанкиНовостиТехнологии

Материалы по теме