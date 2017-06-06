Банковские видео-отделения: крупный банк внедряет новый сервис

Вьетнамский TPBank расширит свою сеть с помощью технологичных видео-отделений

Новые филиалы TPBank получили название «LiveBank». Их уже насчитывается 12, а в течение года банк планирует открыть еще 50.

Цифровые отделения работают на основе платформы Scale360. Это позволяет клиентам TPBank вносить наличные деньги, делать базовые кредитные заявки или общаться с консультантом через интегрированную видеосвязь.

Клиенты могут загружать любые требуемые документы с помощью встроенного сканера, безопасно выполнять вход в свою учетную запись, используя биометрическую аутентификацию и печатать необходимые формы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, в каких странах активнее всего используют биометрию. Согласно отчету HSBC, в Азии и на Ближнем Востоке люди охотнее пользуются биометрическими технологиями, чем на Западе.

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По материалам finextra.com