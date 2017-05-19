Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям

Госбанк начал внедрение IT-проекта, который обеспечит консолидацию информации по 24 региональным управлениям банка в централизованную систему

Ощадбанк начал внедрение IT-проекта «UnitedData/Объединенные данные», позволяющего отменить привязку карт и счетов клиентов к конкретному отделению. Проект обеспечит консолидацию информации по 24 региональным управлениям банка в единую централизованную систему.

Об этом сообщают в пресс-службе госбанка.

Проект предусматривает кардинальное обновление ключевого программного обеспечения, централизацию его технической архитектуры и создает предпосылки для качественного и быстрого обслуживания клиентов в любом отделении Ощадбанка по всей стране.

Каждое из региональных управлений будет последовательно переведено на новую систему.

Работа над проектом началась в середине 2015 года. Сейчас проведено функциональное тестирование всех модулей системы и пройдены первые этапы миграции данных клиентов центрального офиса и одного из регионов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк массово закрывает отделения. Ощадбанк — лидер среди банков по количеству отделений, но финучреждение продолжает активно их закрывать. Так, за первые три месяца текущего года сеть госбанка сократилась на 120 структурных подразделений.

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