Ощадбанк запустил мобильное приложение для бесконтактных платежей

Пользоваться мобильным платежным приложением смогут держатели платежных карт Visa и Mastercard от Ощадбанка

Ощадбанк запустил мобильное платежное приложение «Ощад PAY» для совершения бесконтактных платежей смартфонами.

Об этом сообщают в пресс-службе госбанка.

Пользоваться приложением «Ощад PAY» могут держатели платежных карт Visa и Mastercard от Ощадбанка. Для этого необходимо загрузить приложение на PlayMarket, добавить карту (или несколько карт) Ощадбанка и расплачиваться в терминалах, которые поддерживают технологию бесконтактных платежей. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android 4.4 и выше, оснащенных модулем NFC (Near Field Communication) и HCE (Host Card Emulation). Вся финансовая и платежная информация пользователя сохраняется в виде шифра, а платежное приложение защищено паролем.

Директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко добавил, что «Ощад PAY» пригодится клиентам, которые отдают предпочтение инновационным технологиям с точки зрения комфорта, экономии времени и надежности».

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Ранее мы писали о том, что стала известна прибыль Ощадбанка за 2016 год.

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