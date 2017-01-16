«Ощадбанк» увеличит количество торговых терминалов в магазинах

Эквайринговая сеть госбанка увеличивается с каждым годом

За 2016 год эквайринговая сеть «Ощадбанка» выросла почти на 50%, или на 8,2 тыс единиц. Состоянием на начало 2017 года количество торговых POS-терминалов «Ощадбанка» составляло 25,7 тыс единиц.

В 2016 году объем операций в торговых POS-терминалах «Ощадбанка» увеличился на 97% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе госбанка.

Количество расчетных операций в торговых POS-терминалах банка выросло на 83%.

Таким образом, доходы от работы терминального оборудования выросли на 77% в прошлом году по сравнению с предыдущим.

В текущем году «Ощадбанк» планирует увеличить эквайринговую сеть на 25%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк подготовят к приватизации.

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По материалам ubr.ua