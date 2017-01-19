Alibaba и Сбербанк создадут СП в сфере e-commerce

Создание совместного предприятия запланировано на первую половину 2017 года

Ожидается, что совместное предприятие (СП) российского Сбербанка и китайского гиганта в сфере e-commerce Alibaba Group будет создано в первой половине текущего года.

На данном этапе компании согласовывают основные условия сотрудничества.

Источник, знакомый с ситуацией рассказал изданию «Коммерсантъ», что в ходе переговоров стороны пришли к тому, что СП может быть создано только как российское юридическое лицо с долей Сбербанка не менее 50%. При этом СП не будет предоставлять финансовые услуги, это — прерогатива Сбербанка.

Обе компании сделают свой вклад в СП: Сбербанк обеспечит средства, маркетинговые и логистические технологии, а Alibaba внесет в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.

Представители обеих компаний пока не комментирую эту информацию. Источник, приближенный к российскому правительству утверждает, что сроки создания СП могут сдвинуться.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba создаст 1 млн рабочих мест в США.

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По материалам plusworld.ru